Lausanne dans le rétro – Quand le Grand-Pont comptait six arches de plus L’ouvrage construit en 1844 par Adrien Pichard, et qui sera fermé à la circulation de janvier à novembre 2022 pour travaux, n’a pas toujours offert le même visage aux Lausannois. Laurent Antonoff

Une photo du Grand-Pont, encore avec ses arches inférieures, vers 1865. Musée historique de Lausanne

Le Grand-Pont trône majestueux en plein centre-ville lausannois, à tel point qu’on ne le remarque presque plus. Pas plus les 15’400 véhicules que les 1600 vélos et les 10’570 piétons qui l’empruntent chaque jour. Mais cela va changer.