Avec un peu plus de 9 milliards d’euros d’enjeux en 2022, le PMU a enregistré des résultats record sur l’ensemble de ses activités dans la soixantaine de pays où la société est présente. À noter que ces très bons chiffres ne concernent pas uniquement les courses mais aussi le poker et les autres paris sportifs.

Cette vitalité se mesure aussi dans le canton, où la fréquentation des bars dotés de bornes PMU ne fléchit pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes? Pas vraiment. «En Suisse, tous jeux confondus, 3% de la population adulte qui présente un jeu problématique génère en moyenne 30% des recettes dérivées des jeux», explique le médecin du CHUV Olivier Simon. La bonne santé de cette économie repose donc, pour une part conséquente, sur des personnes qui ont un problème d’addiction.

«La bonne santé de cette économie repose donc, pour une part conséquente, sur des personnes qui ont un problème d’addiction.»

Dans ce contexte, et contrairement aux jeux en ligne, les établissements PMU permettent de réduire en partie les risques: il faut se plier aux heures d’ouverture, on n’est pas tout seul joue derrière un écran. Malheureusement ces garde-fous ne suffisent pas à protéger les sujets les plus vulnérables. D’autant plus que l’alcool consommé dans ces bars aggrave souvent la problématique.

Aucun des témoins avec lesquels nous avons discuté durant notre reportage n’est dupe. Tous savent que le jeu peut faire perdre la tête. «Des accros, on en voit beaucoup. Ils ne s’amusent plus du tout», résumait l’un d’eux. En nous immergeant dans ce milieu, nous avons constaté que les bars et cafés PMU pouvaient être des espaces joyeux de partage «entre bons copains», joueurs ou non. Mais des parieurs pathologiques, nous en avons aussi rencontré. Ils présentaient des signes évidents d’addiction. À commencer par le déni de leur dépendance, qu’ils partagent visiblement avec ceux qui en tirent profit.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.