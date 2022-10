Opération séduction – Quand le LS régale les jeunes du canton Les joueurs du Lausanne-Sport sont allés s’entraîner avec des juniors vaudois mercredi. Une réussite appréciée de tous. Robin Carrel

Nassim Zoukit qui s’implique lors de l’entraînement des juniors D de l’ES Malley: un bonheur pour ces gamins, un échange en forme d’ouverture pour le LS. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

«Bien!» «Écarte!» «Encore…» Nassim Zoukit prend son rôle à cœur. Le milieu du LS participe à l’entraînement de juniors D de l’ES Malley sur les terrains de la Tuilière et il est à fond dans son rôle. Il termine sa journée en se positionnant devant un des deux buts, lors du «petit match» réglementaire qui clôt la séance. L’ancien de Gérone en Espagne finit par s’emparer du ballon, traverser le terrain et aller marquer tout en finesse, non sans quelques tacles désespérés des juniors d’en face, qui n’avaient pas la même chasuble que le joueur pro.