Offres insolites – Quand le marketing Migros met les pieds dans le plat Dans son magazine, le géant orange a fait une gaffe plutôt cocasse lors de la traduction d’une pub de l’allemand au français. Ce n’est pas la première. Yves Merz

En allemand, «Tierisch gute Angebote» signifie bestiales ou superactions. La malheureuse traduction en français «Un bon plan pour vos animaux» ne convient pas à la promotion de couches-culottes pour bébés. Migros

«Cherchez l’erreur!» C’est le message envoyé à «24 heures» par une lectrice attentive de «Migros Magazine». Dans le numéro du 24 juillet, elle y a repéré une page de publicité intitulée «Un bon plan pour vos animaux» qui fait la promotion de couches-culottes pour bébés et enfants à côté de nourriture pour animaux domestiques et d’un «tapis de léchage». Malgré la mention «Pot-Pourri», cette troublante juxtaposition a effectivement de quoi surprendre.

Le service de presse du géant orange a trouvé l’explication. «Je me suis pas mal gratté la tête pour comprendre ce que notre service marketing voulait dire avec ce titre, jusqu’à ce que je compulse la version alémanique de «Migreos Magazin», raconte Tristan Cerf, porte-parole du grand distributeur. Dans cette version, le titre en allemand, «Tierisch gute Angebote», est un jeu de mots qu’on pourrait traduire par «bestiales actions», dans le sens «superactions» des produits présentés.»

«Vraisemblablement, la personne responsable n’a pas remarqué que le produit principal de cette page était destiné à des bébés humains.» Tristan Cerf, porte-parole Migros

Mais pourquoi des couches-culottes? «Cette page s’appelle «Pot-Pourri» et présente chaque semaine des produits qui n’ont souvent rien à voir les uns avec les autres, si ce n’est leur excellent rapport qualité-prix, poursuit le porte-parole. Nos experts marketing cherchaient sûrement à créer la surprise. Seulement voilà, en français, la surprise tombe un peu à plat. Vraisemblablement, la personne responsable n’a pas remarqué que le produit principal de cette page était destiné à des bébés humains. À sa décharge, on dira que la présence d’un singe, d’un rhinocéros, d’un lama et d’un lion sur les emballages l’a peut-être induit en erreur.»

Autres boulettes

Migros regrette cette traduction malheureuse, et précise qu’il y en a eu d’autres, plus croustillantes. «Dans les archives de «24 heures» des années 90, vous trouverez une décoration de Noël en chocolat, dont l’allemand Weihnachts-Pinie avait été traduit par «Pine de Noël»… au lieu de «pive», se souvient Tristan Cerf. Dans les années 2000, c’est au tour de nos Do It + Garden de vendre un produit promettant le 7e ciel, cette fois sous la forme d’un buisson de «baise des bois», alors que l’allemand Waldbeeren aurait dû être traduit par «baies des bois».

La traduction trop rapide de «Schweizer Bratbutte» par «Burro per arrostire svizzeri» et «Beurre à rôtir suisses» (suisses au pluriel!) laisse entendre que le cannibalisme existe bel et bien. Migros

Enfin, en 2014, la version italienne d’un nouveau produit de beurre à rôtir suisse bio est devenue collector, après la traduction trop rapide de Schweizer Bratbutte par Burro per arrostire svizzeri… du beurre pour rôtir les Suisses? «Ça avait fait du foin et on n’avait jamais autant vendu de beurre à rôtir qu’en 2014, jusqu’à ce que le nouvel emballage corrigé se retrouve sur le marché», précise Tristan Cerf.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.