Les articles que vous pouvez lire sont issus des Football Leaks, la plus grande fuite de données journalistique de l’histoire. Les sujets étaient cachés dans un lot de 12 millions de documents examinés ces derniers mois par l’European Investigative Collaborations (eic.network). Quinze médias européens font partie de l’EIC, dont Der Spiegel (All), Le Soir (Bel), NRC (P-B), Politiken (Dan), Infolibre (Esp), Expresso (Por) et Tamedia.

Depuis 2016, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel a mis la main sur des dizaines de millions de documents via la plateforme de dénonciation Football Leaks. Le visage de la fuite d’informations est «John», lanceur d’alerte anonyme dont l’objectif était de dénoncer les abus dans le monde du football. En 2019, John a été arrêté et identifié comme étant Rui Pinto, un jeune Portugais. Il est resté en détention préventive durant plus d’un an. Depuis 2020, il coopère avec la police portugaise, à qui il a remis 17,5 téraoctets de données. Il bénéficie désormais d’un programme de protection et vit dans un lieu secret. Pinto, également à l’origine des Malta Files et des Luanda Leaks, est actuellement jugé au Portugal pour suspicion de piratage informatique.