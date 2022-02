Spectacle à Lausanne – Quand le théâtre inclusif revisite une histoire vraie Dans «Bascule», un comédien devenu tétraplégique à la suite d’un suicide raté et un artiste circassien questionnent les limites de la performance à tout prix. Rebecca Mosimann

Caroline de Coccola entourée de son équipe (de g. à d.) Yann Hunziker (percussions), Jules Trupin (jongleur) et Guillaume (lumières et technique) et le comédien Vincent Petit (projection vidéo en arrière-plan). ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Caroline Houlbert de Coccala encourage les gens à sortir de leur zone de confort. En toute bienveillance et dans le but d’ouvrir de nouvelles portes tant personnelles que professionnelles. Cette psychothérapeute, autrice, metteuse en scène et comédienne utilise l’interdisciplinarité de son parcours au service du théâtre inclusif qui permet à des artistes valides et en situation de handicap de se rencontrer sur scène. Son nouveau spectacle, «Bascule», à découvrir à la Maison de quartier de Chailly samedi et dimanche, lui a été inspiré par le parcours de Vincent Petit.

Abo [VIDÉO] Une place au théâtre quel que soit votre handicap La metteuse en scène rencontre cet ancien infirmier et grand sportif devenu tétraplégique, lorsqu’elle dirige la Cie des Radieuses Rainettes, une troupe de comédiens en situation de handicap d’une institution vaudoise. «Il m’a fait lire son autobiographie et nous avons parlé avec beaucoup de profondeur de sa tétraplégie qui n’est pas le résultat d’un accident mais d’un suicide raté. Et surtout comment cette expérience lui a permis de prendre conscience du sens de sa vie. Avant son geste, il était dans une énorme souffrance et conditionné par ses peurs. Cette immobilité soudaine et forcée a libéré sa parole.»

Puiser dans son vécu

Nourrie par son histoire, elle écrit le texte de «Bascule», une exploration du corps, de la performance et de cette pression qui empêche parfois d’écouter ses propres besoins. En miroir à la paralysie physique de Vincent, Caroline Houlbert de Coccala convoque un artiste circassien, Jules Trupin, spécialiste de la bascule coréenne, et un explorateur sonore, Yann Hunziker, chef d’orchestre musical du trio.

«Pendant le confinement, nous avons organisé plusieurs vidéoconférences où chacun a accepté de parler de son vécu. Jules, qui a travaillé pour le Cirque Eloize et le Cirque du Soleil, entre autres, a évoqué ce milieu très exigeant où le corps est déjà cassé de partout à même pas 30 ans. Mais aussi cette impossibilité d’exprimer la douleur. «Bascule», c’est ce quart de seconde où Jules hésite entre tout lâcher ou réaliser un dernier saut. C’est là aussi que Vincent l’amène à réfléchir en lui offrant une autre porte de sortie.»

Ce spectacle, présenté une première fois en mars 2021 à Bussigny devant une audience réduite, est le deuxième de Caroline Houlbert de Coccala à mêler comédiens en situation de handicap et valides. Avec son collectif Mimo, elle avait déjà monté «Je marche sur la lune» en 2018, une fable autour du deuil réunissant des artistes du cirque Coquino et des comédiens de la Cie des Radieuses Rainettes.

«Le défi majeur du théâtre inclusif est d’aller à la rencontre d’un théâtre ordinaire mais pas au rabais.» Caroline Houlbert de Coccala, metteuse en scène de «Bascule»

«Le défi majeur du théâtre inclusif est d’aller à la rencontre d’un théâtre ordinaire mais pas au rabais. On veut sortir des regards compatissants et cela passe par un travail de qualité. Ici, pour éviter de tomber dans le voyeurisme de l’expérience de Vincent Petit, j’en ai retiré une dimension universelle: d’une situation de crise a pu naître quelque chose de nouveau et positif.»

D’autres contraintes liées au handicap de Vincent Petit ont amené Caroline Houlbert de Coccala à repenser et adapter son travail de mise en scène. «Il faut savoir composer avec une chaise roulante, faire attention aux chutes. Le rythme des répétitions doit toujours être respectueux de la santé et de la fatigue de chacun. Enfin, la mémorisation du texte est parfois approximative. Mais Vincent Petit, formé comme comédien, arrive à en restituer l’idée principale.» Afin de prolonger l’expérience du théâtre inclusif avec le public, un moment d’échange est prévu à la fin de la représentation.

