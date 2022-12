Une des difficultés pour le journaliste qui veut suivre un débat à l’Assemblée nationale française, c’est l’emplacement de la tribune de presse. Elle est très haut perchée, au deuxième balcon de la salle et, si la vue sur l’assemblée est excellente, si la sonorisation est irréprochable, il est impossible de suivre ce qu’on pourrait appeler le «débat dans le débat» que constituent les plaisanteries, interpellations et invectives que s’échangent en abondance les députés aux moments les plus chauds de la discussion. À ces occasions, la salle s’électrise, le brouhaha monte, des cris s’élèvent, les députés se prennent à partie alors que, tout en haut, au deuxième balcon, on essaie de comprendre ce qui se passe.

«Permettre l’expression frontale des désaccords politiques dans un cadre institutionnel qui prévient la violence.»

On fustige volontiers le théâtre politique, mais une des vertus de ce théâtre est de purger les passions, de permettre l’expression frontale des désaccords politiques dans un cadre institutionnel qui prévient la violence. L’Assemblée nationale, à cet égard, est donc une scène particulièrement vivace et haute en couleurs.

Il y a pourtant un danger, dans ce théâtre si particulier: c’est de se laisser emporter par la passion politique au point de ne plus respecter les règles de l’institution.

C’est ce qui s’est passé le 24 novembre. Ce jour-là, la France insoumise (LFI) disposait d’une «niche parlementaire», donc de la possibilité, pendant une journée, de mettre en discussion les projets de son choix devant l’Assemblée. La fenêtre est étroite, une journée seulement et, à minuit, les débats sont suspendus. Mais c’est l’occasion, pour un parti d’opposition, de tenter de faire passer des objets susceptibles de convaincre une majorité.

Ce jeudi-là, la journée avait plutôt bien commencé et LFI avait réussi, avec l’accord des autres partis, à sanctuariser l’avortement dans la Constitution. Le parti proposait ensuite une loi d’interdiction de la corrida mais, sentant qu’elle n’avait pas de chance, il la remplace par un autre objet: la réintégration du personnel soignant non vacciné contre le Covid. Manœuvre subtile, qui prend le gouvernement de court: il est opposé à cette réintégration, mais une majorité de l’Assemblée se révèle favorable juste avant la pause repas de 20 h.

Une triste victoire

Panique chez les macroniens! Comment faire pour éviter un vote de la loi avant minuit? C’est là que tout dérape. Ils bricolent 150 amendements factices pendant la pause repas et rappellent de chez eux deux ministres pour occuper artificiellement du temps de parole. À 21 h 30, la reprise des débats se fait dans une ambiance tendue, qui devient peu à peu totalement chaotique et parsemée d’injures.

À minuit, le gouvernement a gagné: il a bloqué une loi dont il ne voulait pas. Mais il laisse une Assemblée furieuse et humiliée. Emporté par la passion politique, il a méprisé les règles de l’institution. Triste victoire.

