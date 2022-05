Art contemporain – Quand les artistes reçoivent chez eux Pour sa 15e édition, Aperti invite à la découverte du lieu de création de 59 plasticiens. Une opportunité rare à vivre à Lausanne et environs. Florence Millioud Henriques

La manifestation permet un contact direct et décomplexé avec les artistes. aperti.ch

S’il fallait donner une preuve du succès d’Aperti, le week-end de l’année où des artistes de Lausanne et environs ouvrent la porte de leur atelier au public, la longue liste des peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, illustrateurs, vidéastes qui attendent ce rendez-vous avec impatience est la plus belle. Ces 21 et 22 mai, cinquante-neuf noms y sont inscrits, de quoi dessiner un parcours artistique qui va de Pully et Lutry à Chavannes, Renens, Prilly ou Jouxtens-Mézery et quadrille la ville de Lausanne.

Des fidèles et des nouveaux

Il faut oser montrer un travail en cours, vouloir aller à la rencontre d’un public sans le filet protecteur d’une exposition et ainsi dévoiler le siège de ses pensées comme de ses doutes! L’atelier est un lieu généreux, protecteur, mais il est aussi celui d’une certaine solitude.

Lire aussi Visite filmée d’ateliers Aperti 2020 trace son parcours virtuel Abo Parcours à Lausanne Les artistes ouvrent leur atelier comme leur cœur Les 59 artistes, des fidèles de la manifestation qui a réussi à maintenir le contact même en temps de pandémie, des nouveaux venus, de nombreux habitués d’expositions en galerie ou muséale qui ont décidé de la briser ce week-end partagent tous ce même désir d’échanges avec le public et de le faire entrer dans leur univers. Que ce soit par le biais d’un accrochage spécial, une démonstration ou la réalisation d’une œuvre collective.

