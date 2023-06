Les Lectures canap séduisent – Quand les auteurs viennent lire à la maison Le poète vaudois Thierry Raboud a présenté «Terres déclives» devant un public convié chez le Prix Nobel Jacques Dubochet à Morges. Reportage. Caroline Rieder

Thierry Raboud, poète et critique littéraire à «La liberté», lit des extraits de son poème évoquant l’angoisse climatique. Il est reçu chez le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet, lui aussi travaillé par cette question. À gauche, l’écrivain Blaise Hofmann, modérateur ce jour-là. FLORIAN CELLA

Dans ce jardin luxuriant, domestiqué juste ce qu’il faut pour laisser s’épanouir plantes, fleurs et arbres fruitiers, des gens papotent, un verre à la main, assis ou debout, en prenant garde à ne pas se cogner la tête à l’une des branches de l’énorme figuier. On est à Morges, chez Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 2017. Il y a certes là des amis de longue date, mais sur la pelouse des hôtes se trouvent aussi de parfaits inconnus. Tous sont venus écouter non pas le nobélisé, mais un autre Vaudois, le poète et journaliste Thierry Raboud, auteur de «Terres déclives».