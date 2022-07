«En mode Collectif» – Quand les champions de la fringue durable unissent leurs éthiques Six start-up romandes œuvrant dans la mode écoresponsable s’allient pour promouvoir de nouveaux modes de consommation. Explications et présentations. Jérôme Estebe

Benjamin Lecrivain, fondateur de Clother , boutique on line de mode durable. DR

Souvenez-vous. Il y a trente ans à peine les fruits et légumes bio occupaient, au mieux, un mini-strapontin dans nos supérettes et nos assiettes. Ils faisaient ricaner. On les trouvait chers. On les trouvait laids. Voyez le chemin parcouru. Aujourd’hui, le bio a pignon sur rue. Ou gondole en tête. Et ne fait plus rire personne.