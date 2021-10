Art digital et nature à Aubonne – Quand les données révèlent leur beauté Une exposition autour de l’art et de l’intelligence artificielle est à voir à l’Arboretum, avec Refik Anadol en vedette. Cécile Collet avec Anouk Jaouen

L’installation «Quantum Memories» a été montrée à la National Gallery of Victoria de Melbourne (photo) avant de se retrouver à l’Arboretum d’Aubonne! DR

Le nombre donne le tournis: 90% de toutes les données ont été créées ces deux dernières années. C’est l’AI Transparency Institute qui le dit. Le centre international de recherche sur l’intelligence artificielle fait sa première exposition – «Data Blossom» – à l’Arboretum d’Aubonne du 16 octobre au 7 novembre, pour se faire connaître, mais aussi révéler la beauté cachée des données.

«Nous avons choisi de montrer l’esthétique pour interpeller sans effrayer. On n’apprend pas quand on a peur.» Eva Thelisson, responsable de l’éducation au sein d’AI Transparency Institute

«Nous avons choisi de montrer l’esthétique pour interpeller sans effrayer. On n’apprend pas quand on a peur», explique Eva Thelisson. La responsable du volet éducation au sein de l’institut à but non lucratif, créé il y a deux ans à Saint-Sulpice, dans cet «écosystème vaudois particulièrement riche», veut réunir la nature et la digitalisation pour inciter toutes les générations – des ateliers pour enfants sont prévus – à la réflexion.