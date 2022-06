Centre d’art contemporain de Genève – Quand les fictions façonnent nos civilisations L’artiste Guerreiro do Divino Amor explore les identités sociales, religieuses et médiatico-politiques de territoires pour en dresser des portraits kitsch et cultes. Irène Languin

Guerreiro do Divino Amor, extrait tiré du film «The Miracle of Helvetia» (à 19’ 22”), 2022, animation HD et images d’archives. COURTOISIE DE L’ARTISTE

Une pénombre sépulcrale, une enfilade de trois pièces comme autant de chapelles et des panneaux rétroéclairés fourmillants et hypercolorés qui scintillent tels des vitraux: c’est dans une sorte de temple que convie «Le Miracle d’Helvetia», œuvre immersive conçue par Guerreiro do Divino Amor au Centre d’art contemporain de Genève (CAC). Sixième et plus récent chapitre de l’«Atlas superfictionnel mondial» réalisé par l’artiste helvético-brésilien depuis 2005, l’installation sert d’introduction à «Superfictional sanctuaries», la première rétrospective consacrée au plasticien né à Genève en 1983.