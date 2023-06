Mariages forcés – Quand les filles ne rentrent pas chez elles après les vacances L’été, c’est la saison des mariages d’enfants: des jeunes filles mineures sont alors emmenées dans le pays d’origine de leurs parents. Sabine Menkens - «Die Welt»

De nombreuses organisations sont actives dans la lutte contre les mariages forcés. AFP

Janina B. se souvient encore très bien d’une scène survenue il y a six ans. L’enseignante d’une école communautaire de Berlin-Neukölln donnait alors cours à des jeunes qui n’avaient que 13 ou 14 ans. «Qui parmi vous pourrait s’imaginer se marier maintenant?» a demandé Janina dans le cadre de ce qui n’était alors qu’une démarche expérimentale. Sept doigts se sont alors levés. Janina était sous le choc. «Les filles s’imaginent une belle fête, un appartement à elles et la liberté. Elles ne se doutent pas qu’en se mariant, elles passent du contrôle d’un homme à celui d’un autre.» Janina B. nous révèle que sur les sept filles ayant levé le doigt, quatre se sont effectivement mariées entre-temps, et trois ont déjà divorcé.