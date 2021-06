L’«usine à viande» de Malley - Quand les hommes vivaient encore près des abattoirs

Histoire – Quand les hommes vivaient encore près des abattoirs À Lausanne, l’«usine à viande» de Malley a fermé en 2002. Un livre à son sujet invite à s’interroger: pourquoi les abattoirs restent-ils une terre inconnue? Michel Audetat

Un message lourd de sens photographié dans les abattoirs de Malley avant leur démolition en 2005. Christiane Nill

Dans ses souvenirs d’enfance («La gloire de mon père»), Marcel Pagnol évoque ses très jeunes années à Saint-Loup, dans la banlieue de Marseille. Quand il était seul, il grimpait sur une chaise pour regarder par la fenêtre qui donnait sur les abattoirs municipaux. De solides bouchers y officiaient, égorgeant bœufs, moutons et cochons «toutes portes ouvertes». Ce spectacle ravissait l’enfant: «La mise à mort des porcs me faisait rire aux larmes parce qu’on les tirait par les oreilles et qu’ils poussaient des cris stridents.»

Un siècle et demi plus tard, quand on a inauguré les nouveaux abattoirs de Lausanne, en juillet 1945, il n’était plus question de laisser les enfants, ni même les adultes, se repaître d’un tel spectacle. À Malley, où ils se sont installés, de hauts murs d’enceinte entouraient les lieux. La mise à mort se faisait toutes portes fermées, dans des bâtiments discrets qui se gardaient d’afficher trop ostensiblement leur fonction. Seule une sculpture taurine, à l’entrée, laissait deviner ce qui se passait derrière ces murs.

Fermés en 2002 et démolis en 2005, les abattoirs ont donc déserté ce quartier de Malley qui fut pendant un demi-siècle une «cité de la viande». Il n’en reste aujourd’hui que le bâtiment administratif et la sculpture taurine de Pierre Blanc. Habitants et animaux ont donc cessé de se côtoyer. Toujours plus refoulée, la mise à mort des bêtes s’est exilée loin des hommes et les abattoirs sont devenus de véritables forteresses. Pour un journaliste, il est plus difficile d’y pénétrer que dans la chambre à coucher de la reine d’Angleterre.

Les abattoirs de Malley conservent toutefois une présence un peu spectrale dans ce quartier populaire et périphérique où l’on peut toujours s’attabler au Café des Bouchers ou à la Brasserie des Abattoirs. Ce quartier de l’Ouest lausannois doit-il tourner le dos à son passé d’abattage pour s’inventer un avenir?

Malley, une «ville animale»

Ce n’est pas l’avis de ceux qui ont travaillé sur le projet de recherche scientifique «Malley en quartiers». L’équipe a développé une réflexion patrimoniale sur l’empreinte laissée par les derniers abattoirs publics de Lausanne, notamment en explorant la mémoire collective.

Des témoignages d’anciens employés des abattoirs et d’habitants du quartier ont été ainsi recueillis. Et un parcours d’exposition en plein air a été installé sur les lieux en octobre 2020. Par ailleurs, divers événements se dérouleront le samedi 26 et le dimanche 27 juin pour accompagner la parution d’un livre très éclairant: «Malley, ville animale».

Une vue d’époque des abattoirs de Malley, cachés par de hauts murs. Ils ont disparu en 2005. Archives cantonales vaudoises

Coresponsable scientifique du projet «Malley en quartiers» (avec l’historienne de l’art et de l’architecture Léa Marie d’Avigneau) et associé de recherche à l’Institut des humanités en médecine (IHM) du CHUV, l’anthropologue Salvatore Bevilacqua rappelle que verser le sang de l’animal n’a rien d’anodin. «Ce sont des pratiques autour desquelles les cultures ont élaboré des gestes et des techniques spécifiques, mais aussi des systèmes de croyances et des rituels qui permettent de collectiviser l’acte de la mise à mort et de lui donner du sens.»

L’abattage (terme emprunté à la langue des bûcherons, qui va attendre le début du XIXe siècle pour s’appliquer à l’animal) est saturé de significations symboliques. Il s’y joue des partages entre le pur et l’impur, entre l’homme et la femme, entre l’humanité et l’animalité.

Oublier l’animal

À Lausanne, les abattoirs ouverts en 1945 ont remplacé ceux de la Borde, où l’abattage s’effectuait dans des loges individuelles. C’est désormais le modèle des halles d’abattage qui s’impose. Elles sont au nombre de quatre à Malley, permettant de séparer bovins et ovins, bétail du pays et de l’étranger. À l’intérieur des bâtiments, des rails aériens assurent le transport des viandes par un système à glissière. Et la fragmentation du travail entraîne des spécialisations: il y a désormais des étourdisseurs, des saigneurs, des éviscérateurs, des coupeurs, des désosseurs… L’«usine à viande» est un univers mécanisé, rationalisé, où la chaîne dicte le rythme des mises à mort.

Abattoir de Malley en novembre 2004

C’est ainsi que s’accomplit une opération presque magique: en produisant de la viande, on occulte le sang versé et le cadavre. De l’abattage, on ne veut rien voir ni savoir. Chez le boucher, on achète des chairs découpées de manière géométrique, rendues abstraites, qui permettent d’oublier l’animal. Et la viande hachée, tant prisée par la civilisation du hamburger, constitue une manière plus radicale de parvenir au même résultat.

L’aliment est en quelque sorte «désanimalisé». Sortie de l’abattoir, la viande paraît «sans histoire», pour reprendre les mots de l’anthropologue française Noélie Vialles: une pionnière dans l’étude de cette terra incognita que reste le monde des abattoirs et des damnés de la viande qui y travaillent. Tout est donc organisé pour ne pas penser à l’animal qui fut un jour vivant: c’est la solution qu’on a trouvée pour manger son steak sans trop d’états d’âme.

Un abattoir sous ses fenêtres

Depuis la fermeture des abattoirs de Malley, cette sensibilité n’a cessé de se renforcer. «Aujourd’hui, estime Salvatore Bevilacqua, on ne supporterait sans doute plus de vivre dans une telle proximité avec les animaux de boucherie. Parmi les anciens employés, certains disent regretter la bonne entente et la solidarité qui régnaient à Malley. De leur côté, les habitants du quartier, tout en relevant le vide laissé par cette disparition, ont été plutôt soulagés par la fermeture des abattoirs dont ils subissaient les nuisances.»

«Les habitants de Malley ont été plutôt soulagés par la fermeture des abattoirs.» Salvatore Bevilacqua, anthropologue

Qui rêve en effet d’avoir un abattoir sous ses fenêtres? À Malley, il fallait supporter les fumées âcres produites par l’incinération des déchets carnés. Les fondoirs à graisse empuantissaient l’atmosphère. Et, dans le silence de la nuit, il arrivait aussi qu’on entende des meuglements de bêtes apeurées.

Ajoutons que les abattoirs traînent derrière eux une réputation ténébreuse. C’est en visitant ceux de Chicago que l’industriel Henry Ford aurait eu l’idée du travail abrutissant sur des chaînes d’assemblage («L’homme qui place un boulon ne met pas l’écrou et l’homme qui place l’écrou ne le visse pas.»). De son côté, l’historien américain Charles Petterson a écrit un livre qui rapproche l’organisation du travail dans les abattoirs des méthodes ayant servi pour exterminer les juifs d’Europe: «Un éternel Treblinka» (Calmann-Lévy, 2008). L’abattoir a été aussi un laboratoire.

L’opinion publique, les raisons sanitaires, économiques, écologiques ou simplement pratiques: tout concourt bien sûr à empêcher le retour des bêtes de boucherie au milieu des populations humaines. Désormais, on parle plutôt de favoriser l’abattage local, à proximité des lieux d’élevage. Mais rêvons un peu à contre-courant.

Si la chose était possible, un retour des abattoirs dans les villes (pourquoi pas dans les beaux quartiers?) pourrait présenter au moins un avantage: on se mentirait un peu moins à soi-même. Les carnivores (dont je fais partie) ne sont pas forcément heureux de vivre dans cette schizophrénie ou cette hypocrisie, appelons ça comme on veut, qui pousse à occulter la mise à mort de l’animal consommé.

À lire Afficher plus «Malley, ville animale. Les cahiers de l’Ouest», ouvrage collectif (principaux auteurs: Léa Marie d’Avigneau, Alexia Cochand et Salvatore Bevilacqua), Infolio, 140 p.

À visiter

Visites du parcours en plein air de «Malley en quartiers», guidées par la comédienne Flavia Papadaniel. Samedi 26 juin à 10 h et à 17 h 30. Et dimanche 27 juin à 16 h. Sur inscription: association.aau@gmail.com

