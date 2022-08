Santé et vacances – Quand les intestins souffrent en vacances Voyages à l’étranger, repas entre amis… l’heure est au plaisir. Mais attention, les beaux jours convient aussi leur lot d’invités indésirables. Parmi eux, des virus, parasites et bactéries qui provoquent des troubles intestinaux. Comment les éviter ou les soulager? Anna Bonvin

La plupart des troubles intestinaux surviennent après avoir avalé de l’eau ou des aliments contaminés. Ils ne durent en général que quelques jours. GETTY IMAGES / DOBRILA VIGNJEVIC

Le phénomène est bien connu: les vacances sont facilement perturbées par des trouble-fêtes intestinaux. Mais que faire lors d’un épisode de diarrhée aiguë et comment reconnaître les éventuels signes de gravité? Par quels moyens se remettre d’aplomb une fois la crise passée et quels sont ceux permettant de s’en prévenir, en Suisse et à l’étranger? Le point avec des spécialistes.