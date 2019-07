Quand les Jeunesses perpétuent la tradition des danses de salon

Un, deux, trois. Un, deux, trois. Entre des pas de marche et de polka, les sociétés de Jeunesse de Montpreveyres – Les Cullayes et Vulliens virevoltent au son d’airs de valse, sur la scène principale de la fête du 100e de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) en ce samedi après-midi. À l’heure où les jeunes sont facilement tournés vers le hip-hop ou l’electro, la danse de salon a encore de beaux jours devant elle. «Je ne trouve pas ça ringard du tout», applaudit une spectatrice.

La Jeunesse de Montpreveyres a proposé aux organisateurs de mettre en avant cette pratique visant à ouvrir le bal lors des fêtes de Jeunesses ou abbayes dans la Broye et le Jorat. Ils étaient accompagnés sur scène par les jeunes de Vulliens, et ce fut chose faite dans le cadre de la Journée vaudoise. «Nous voulions promouvoir les traditions du canton et montrer que dans les Jeunesses on ne fait pas que boire», explique le président de la FVJC, Cédric Destraz. En effet, connaître et maîtriser trois danses demande du travail. Même si la Jeunesse de Montpreveyres avoue que, «pour cette fois, on s’y est pris une semaine à l’avance. Mais on connaît bien les pas, car on s’entraîne beaucoup pour les abbayes.»

Sur un rythme à deux temps, les 28 danseurs sont montés sur scène. En premier, le porteur de drapeau représentant les couleurs de la Jeunesse, accompagné de ses demoiselles d’honneur. Viennent ensuite les couples. Les pas de danse s’enchaînent alors, entrecoupés d’un apéro, pour le plus grand bonheur du public. «J’adore ça! C’est rare de voir des jeunes qui connaissent encore les pas de valse», s’émerveille une autre curieuse qui assiste à la scène.

Initialement prévu à 14 heures, le spectacle, a dû être déplacé à 17 h 30, en raison d’un orage. «Les alertes de MétéoSuisse annonçaient des vents très forts à ce moment, nous avons donc décalé cette représentation par sécurité», explique Cédric Destraz, également chargé de communication de la fête. Le concours s’est aussi transformé en démonstration, en raison du faible nombre d’inscriptions.

Un manque d’intérêt? «Je ne pense pas. Quand on organise ce genre de compétition avec notre société, cela fonctionne plutôt bien, on a quelques Jeunesses qui participent», témoignent Philippe Grandjean et Kilian Steffen, membres de la société de Montpreveyres – Les Cullayes. «On a toujours eu des commentaires positifs sur ces performances. En plus, elles rappellent aux plus âgés leur jeunesse», ajoutent les deux garçons.

Même aux plus jeunes, des coutumes qui pourraient paraître ringardes plaisent encore. Et si la «Fédé» veut aller de l’avant avec son 100e anniversaire, elle n’en oublie pas pour autant ses traditions méconnues mais enviées. «J’ai longtemps fait partie de la Jeunesse des Charbonnières, mais je n’ai jamais fait ça. C’est dommage!» souriait Julia Uebelhart devant la démonstration.

