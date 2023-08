Musique et littérature à Saint-Luc – Quand les mots et les notes affichent leurs affinités électives La 11e édition du Festival du Toûno fait dialoguer écrivains et grand répertoire, dans un cadre majestueux. Rocco Zacheo

Le ténor Emiliano Gonzalez Toro, à l’affiche du festival avec son ensemble I Gemelli. NAÏVE RECORDS

Il tient son nom de cet imposant sommet rocheux, Le Toûno, qui surplombe du haut de ses 3000 mètres le Val d’Anniviers et tout particulièrement Saint-Luc, là où la manifestation a pris forme il y a dix ans. Le mois d’août arrivé, on file vers ces versants alpestres pour s’unir à un paysage apaisant et pour goûter aussi à ce beau mariage artistique qu’offre le Festival du Toûno. Cet événement à la fois discret mais ambitieux – on est loin des géants de l’été enracinés eux aussi aux pieds des montagnes – a ceci d’alléchant qu’il entrelace depuis toujours ses propositions musicales avec des événements littéraires portés par des auteurs de Suisse romande ou résidant dans ces terres. Rencontres, tables rondes, lectures et, bien sûr, concerts, constituent les signatures d’un rendez-vous qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis sa création.

La folie «Carmen»

On retient, de la cuvée présentée du 6 au 11 août, un démarrage aux allures de feu d’artifice, marqué par la présence de plusieurs auteurs, dont Alexandre Hmin et Marise Cornejo, venus évoquer ou lire une partie de leur production. Inauguration enluminée aussi par le concert de l’excellent ensemble I Gemelli du ténor chilien et romand d’adoption Emiliano Gonzalez Toro. Avec cette troupe, on entre dans le territoire musical de Claudio Monteverdi, qui lui a valu tant de louanges. Au programme, «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», ouvrage qui fait cohabiter précisément partitions et récit, à travers la forte présence du narrateur.

On relève aussi la présence à l’affiche de trois pays et d’autant de romanciers et poètes qui évoquent des problématiques politiques et humaines toujours d’actualité. Le Tchadien Nétonon Noël Ndjékéry sera au centre d’une rencontre animée par Marlène Métrailler. Eugène Meiltz, originaire de Roumanie, lira en clôture du festival «Lettre à mon dictateur», avant que le Quatuor Terpsycordes, avec des musiciens complices, ne s’attaque au poignant «Octuor D.803» de Schubert. Quant à Marisa Cornejo plasticienne originaire du Chili, elle se penchera sur son ouvrage, «L’Empreinte», qui rend hommage à un père broyé par la dictature de Pinochet.

L’éventail des événements mis au programme apparaît très riche. On coche notamment la randonnée musicale et littéraire animée par l’ensemble Diaphane et les auteures Chirine Sheybani et Eve-Line Berthod. On se rend aussi aux moulins de Saint-Luc, où l’excellente Violaine Bérot («Comme des bêtes», «Nuits de noces» …) sera au centre d’un apéritif littéraire. Point d’orgue du festival, enfin? Ce sera une «Carmen» de Bizet, avec notamment Eugénie Joneau dans le rôle-titre et Xavier Flabat en Don José. «Avec cette production, nous atteignons les limites logistiques que présente la salle communale de Saint-Luc, note le directeur du festival Claude Darbellay. C’est une petite folie que nous nous accordons. Dès l’année prochaine, nous revenons à la normalité.»

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.