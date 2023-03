Économie vaudoise – Quand les offres d’emplois’affichent dans la rue Agence de placement active en Suisse romande, Synergie vient de lancer un «Job Tour» pour aller à la rencontre des clients. Sébastien Galliker

Avec son Job Tour, l’agence de placement Synergie souhaite aller à la rencontre des demandeurs d’emploi et de la population à même la rue. Ici, Élodie Fioletti (à gauche) et Lara Hofer s’entretiennent avec deux clients. PATRICK MARTIN

En ce mercredi ensoleillé de mars, Carina Antunes est venue, depuis Corcelles-près-Payerne, avec son curriculum vitæ sous le bras à la rencontre du tout premier Synergie Job Tour, qui fait halte à Estavayer-le-Lac. «Je ne suis pas encore en recherche d’emploi, mais mon contrat se termine bientôt. Comme j’ai entendu parler de ce Job Tour sur les réseaux sociaux et que j’étais de passage à Estavayer, j’ai pris mon CV avec. Cela me paraît plus humain et chaleureux comme contexte que de passer dans une agence», sourit la Broyarde.