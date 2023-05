Délices du Léman – Quand les poissons méconnus du lac s’invitent au festin Entrepreneurs, pêcheurs et restaurateurs tentent de mettre en lumière chevesnes, brèmes, lottes, tanches, gardons et autres espèces oubliées. Christophe Boillat

Depuis Aigle, Benoît Girardon, cuisinier, apprête les poissons oubliés du lac: gardon, chevesne, lotte, tache, etc. 24 heures/Odile Meylan

«Notre ambition est de donner très nettement la place qu’ils méritent à de nombreux poissons blancs sur la table des gens de la région et à la carte des restaurateurs. Beaucoup d’espèces sont totalement inconnues de la population locale et des chefs. Elles sont mêmes gaspillées», déclare d’emblée Benoit Girardon. Cuisinier arlésien, installé depuis neuf ans en Suisse, il a fondé en 2019 avec son associée Audrey Vasseur Le Terroir du Léman. Aujourd’hui à Aigle, les unités de production et de stockage, ainsi que la cuisine, seront bientôt agrandies et transférées à Yvorne.