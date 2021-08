La recette cul par-dessus tête (8/8) – Quand les pommes appuient sur le champignon, ça déménage! Tous les week-ends de l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. David Moginier

J’avoue, celle-là, je l’ai copiée et adaptée d’un vieux «Marie-Claire». C’est la rentrée, il faut garder des forces et voilà donc un truc mimi-fascotte, une entrée vite fait bien fait, qui amusera vos potes, voire les épatera.

Parce que pomme et champignon, ça marche bien. D’un côté, la fraîcheur acidulée d’une granny smith, de l’autre la chair légèrement terreuse du noctambule sorti de sa cave, entre les deux un lâcher de citron et d’huile d’olive pour faire tourner la mécanique.

Il vous faudra, pour une équipe de quatre:

– 400 g de gros champignons de Paris bien fermes

– 2 pommes granny smith

– 2 citrons

– 3 brins de persil plat

– 2 tranches de pain rassis

– 4 cs d’huile d’olive

– 30 g de beurre

– Vinaigre balsamique

– Sel

– Poivre

Découpez en petits cubes votre pain rassis, puis faites-les dorer dans une poêle avec le beurre 5 minutes, qu’ils soient tout jolis.

Pressez les deux citrons et réservez leur jus.

Brossez rapidement les champignons sous l’eau froide avant de leur ôter le pied. Prenez votre mandoline, réglée sur fine et émincez vos champignons (pas vos doigts!). Et, rapidos, arrosez vos lamelles de la moitié du jus de citron pour éviter qu’elles ne prennent une sale couleur. Ajoutez encore 2 cs d’huile d’olive, de la bonne, hein, même de la très bonne. Et, derechef, salez, poivrez et mélangez.

Faites de même avec vos pommes, lavées, évidées mais pas pelées, émincées elles aussi. Là aussi, on arrose du reste du citron et de l’huile et on mélange.

Reste à laver, effeuiller et ciseler le persil.

Prenez ensuite un cercle de montage, un emporte-pièce ou ce que vous voulez. Placez-le dans une assiette. Faites une couche de lamelles de champignons, tassez un peu, saupoudrez de persil haché, puis mettez une couche de pomme, puis de champignon, puis de persil, puis… Bref, trois ou quatre couches de chaque.

Au moment de servir, saupoudrez de persil haché, disséminez les cubes de pain dorés et, si vous le voulez, rajoutez un trait de vinaigre balsamique.

