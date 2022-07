Successions – Quand les spécialistes en généalogie deviennent chasseurs d’héritiers Lorsqu’une personne disparaît sans testament et sans héritier connu, que faire des avoirs? Les spécialistes en généalogie successorale interviennent alors. Plongée dans cet univers où les investigations sont aussi intenses que la joie des bénéficiaires. Matthieu Hoffstetter

L’histoire démarre dans la misère et la précarité d’un petit port de pêche du sud de la France. Un jeune sans-abri vivote tant bien que mal et passe ses nuits sur une coque de noix qui flotte à peine, amarrée par de vieux cordages usés aux quais patinés par le soleil et les embruns. Un matin, le capitaine du port lui fait de grands signes depuis le quai puis monte à bord. Va-t-il devoir quitter son refuge flottant?