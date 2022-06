Suisse-Portugal dimanche – Quand les Suisses disent à Yakin ce qu’ils veulent Xhaka et Akanji ont imprimé l’idée d’un réveil jeudi soir. D’autres joueurs ont évoqué la volonté d’un jeu plus ambitieux. Le point avant le choc de dimanche à Genève (20 h 45). Daniel Visentini

Granit Xhaka et Manuel Akanji, le capitaine et le patron de la défense: une idée commune de hisser le bloc suisse plus haut. D’autres joueurs évoquent cette volonté d’ambition. KEYSTONE

Perdu dans le flux d’une frustration diffuse, le discours des uns et des autres colle aux circonstances: trois matches, trois défaites, une Suisse qui s’égare et qui le murmure. Isolées et mises bout à bout, les petites phrases des internationaux font pourtant de grandes déclarations. Elles disent autant le souci que l’envie et, à la veille d’un Suisse-Portugal qui doit répondre à la débâcle de dimanche passé (4-0 à Lisbonne), il faut bien que Murat Yakin tende l’oreille et écoute les siens.