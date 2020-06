Scènes d’émeute à Dijon et Nice – Quand les Tchétchènes se mettent en scène pour faire justice Qui sont les jeunes Tchétchènes qui pendant trois jours ont imposé leur loi à Dijon, devant une police impuissante? Alain Rebetez Paris

Des représentantes de la communauté tchétchène de Nice, qui défendaient mardi devant la presse l’idée que le conflit a une origine privée et non pas liée à la drogue. (Photo by VALERY HACHE/AFP) AFP

C’est un fait divers spectaculaire qui a frappé Dijon pendant trois jours, et Nice dans une moindre mesure. À Dijon, trois soirs consécutifs, du vendredi 12 au dimanche 14 juin, entre 100 et 200 jeunes Tchétchènes ont imposé leur loi dans un quartier populaire, les Grésilles, menaçant la population et agressant des jeunes d’origine maghrébine sous le regard impuissant de la police, débordée par le nombre et qui n’a procédé à aucune arrestation. À Nice, dimanche soir, une fusillade a opposé là encore plusieurs dizaines de jeunes Tchétchènes et Maghrébins, faisant quatre blessés et entraînant l’arrestation de quatre personnes.