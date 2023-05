Les Vaudois sous la Coupole – Quand les tribunes sportives servent de tribune politique En année électorale, de nombreux candidats utilisent les joutes populaires comme estrade. Stratégiques ou opportunistes, les avis divergent. Simone Honegger

Les candidats de la gauche à la Vaudoise aréna durant l’entre-deux tours des dernières élections cantonales. Photo du profil Facebook de la conseillère d’État Nuria Gorrite, postée le 27 mars 2022. Facebook

L’objectif est connu: il faut séduire et convaincre les électeurs. Pour y arriver, durant les dernières cantonales de 2022, les prétendants au Conseil d’État se sont tous mis en scène à leur façon lors de différents événements avec plus ou moins de succès. À titre d’exemple, la photo postée sur les réseaux sociaux qui immortalise les candidats de l’Alliance de Gauche à la Vaudoise aréna, soit Rebecca Ruiz, Nuria Gorrite, Vassilis Venizelos et Cesla Amarelle, tous parés de l’écharpe du Lausanne Hockey Club (LHC) sur les épaules. Une image qui a fait sourire ceux qui connaissaient l’intérêt très relatif pour le hockey de l’ancienne cheffe du Département de l’enseignement.