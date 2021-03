La première fois qu’on a écrit… «VACCIN» – Quand l’État offrait 100 francs pour amadouer les sceptiques du vaccin Notre série plonge dans les archives de ce journal à la recherche de l’apparition d’un mot, pour mieux retracer son chemin. Gregory Wicky

Une gravure d’époque illustrant l’application par le D r Edward Jenner de sa découverte de 1796: le premier vaccin contre la variole. Ullstein Bild via Getty Images

Nous sommes le 23 octobre 1804. À Paris, Napoléon, fraîchement nommé empereur, attend le sacre du pape. À Lausanne, la «Feuille d’avis» publie l’annonce de l’arrivée «vers les 9 heures, d’un char de belles grosses courges d’Espagne bien mûres sur la place de la Palud». Et, juste au-dessous, l’encart suivant: «Le bureau de santé prévient le public que le Comité central de vaccination gratuite de Lausanne ne vaccinera désormais que deux fois par semaine, le mercredi & le samedi.»

Combien de fois par semaine vaccinait-on jusque-là? Et pourquoi la «Feuille» ne l’avait-elle pas annoncé? Mystère. Toujours est-il que c’est la première occurrence du mot «vaccin», ou de l’un de ses dérivés, dans les colonnes de l’ancêtre de «24 heures». De quelle inoculation parle-t-on? De la seule qui soit alors: celle, découverte huit ans plus tôt par l’Anglais Edward Jenner, contre la variole. Cette maladie, plus communément appelée petite vérole, ravage l’Europe depuis la nuit des temps et reste au XIXe l’un des principaux soucis sanitaires. La «Feuille» s’en fera l’écho tout au long du siècle.