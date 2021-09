Grain de sable - Quand l’État souffre de la rigueur de l’État

C’est une de ces petites histoires qui sortent un peu par hasard, au détour d’une discussion ou au fil de l’égrainement de l’ordre du jour d’une séance. Une de ces petites histoires qui ne changera pas la face du monde, mais que l’on a du plaisir à raconter et qui peut parfois déclencher un sourire.

En l’occurrence, celle-ci a émergé au détour de la récente assemblée générale de la société coopérative Landi Moudon – Bercher – Mézières. Et elle mettra sans doute un peu de baume au cœur à tous les propriétaires publics ou privés s’étant heurté une fois ou l’autre à l’intransigeance du Service du développement territorial (SDT).

Or donc, on a appris lors de cette séance que ladite coopérative avait vendu une petite parcelle au Canton. Rien de très palpitant jusque-là; mais ce sont les circonstances qui valent leur pesant de cacahuètes. Explications: la Division entretien de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) – celle qui emploie ceux qu’on appelle les cantonniers –, met à leur disposition depuis un certain temps déjà des containers installés à Ropraz.

Ces structures étant en mauvais état, les responsables ont voulu les remplacer et le projet a démarré en suivant le cheminement administratif habituel. C’est ainsi qu’il est arrivé sur le bureau du SDT, qui a découvert – sans doute avec une certaine surprise – que ces containers étaient situés en zone agricole et qu’ils n’auraient donc jamais dû se trouver là!

Le service, que l’on connaissait il n’y a pas si longtemps sous le nom de SAT («Service de l’aménagement du territoire», désolé pour celles et ceux pour qui la vision de ces trois lettres fera remonter de mauvais souvenirs), n’a donc eu d’autre choix que de stopper le projet, obligeant la DGMR à chercher une nouvelle parcelle pour se réinstaller. Cette dernière rejoint donc officiellement le club des victimes des «mauvaises surprises du SDT».

Bon, on rigole, mais l’histoire révèle au moins un point positif: il n’existe pas de favoritisme entre ces deux services de l’État rattachés à des départements différents. Et on en profite pour préciser que l’on sait bien que le SDT ne bloque pas les projets par plaisir, mais parce qu’il doit faire respecter des lois et des règlements. Et que, parfois, ces derniers ont été votés par les citoyens reprochant ensuite à ce même service de ne pas les laisser bâtir comme ils veulent. Que celles et ceux qui ont voté oui à l’initiative contre le mitage du territoire lèvent la main!

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud.

