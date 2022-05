C’était il y a cinquante ans. Il flottait encore une certaine idée d’élégance dans l’acte d’achat, considéré comme un loisir à part entière. C’est dire que l’ouverture du premier «mall» du genre sur sol vaudois, celui de Crissier, était un événement. Entre deux publicités pour des concurrents – le premier assurant que chez lui «c’est moins cher», le second promouvant des spirettes à prix cassé –, le journaliste de «24 heures» ne manquait pas de lyrisme pour évoquer sa visite.

Sous la plume de Claude Ruchet, «cette conquête du modernisme, du gigantisme, de l’audace architecturale et commerciale, a sans doute fait penser, à rebrousse-poil, dans le miroir «moderne», à ce Crissier d’autrefois: une petite église classée monument historique, un château qui conserve le sourire d’Edouard Dapples, des lopins de terre pleins de sonnailles.»

«Le commerce de détail n’échappe pas aux mouvements massifs de notre société.»

L’œuvre, qui «de loin fait songer à un aéroport», «s’inscrit dans un vaste contexte de sobre élégance, en harmonie avec une structure qui colle au paysage, qui sait ouvrir et tendre les bras, et respirer à pleins poumons dans l’espace vital qui lui est propre». Sur une des deux photos, on voit même les débuts de la vidéosurveillance. Dans «Construire», Benjamin Haller, le patron cantonal du géant orange d’alors, rendait lui «hommage aux ménagères de ce canton. Les remercier de faire preuve de patience lorsque nos points de vente sont surchargés.»

Bref, la décroissance et le féminisme étaient encore passablement endormis en 1972. En 2022, celles et ceux qui, pris dans un bouchon du samedi, traversent péniblement les zones industrielles et commerciales de ce bout de l’Ouest lausannois du tout à l’achat sont surtout frappés par la laideur hétéroclite de ces assemblages. Des espaces périurbains qui sont indéniablement pratiques, parfois ludiques, mais qui ont depuis longtemps renoncé à toute idée d’hédonisme ou d’esthétique.

Le commerce de détail n’échappe pas aux mouvements massifs de notre société. On consomme toujours autant, voire plus, mais la clientèle potentielle s’est fractionnée, s’est ubérisée. À chaque tribu ses habitudes d’achat. Les fidèles fréquentent moins les temples du shopping. Et pour que la messe ne soit pas bientôt dite, il faudra se réinventer. Comme toujours.

