Enchères Beurret & Bailly – Quand l’union fait la force Artcurial vient d’entrer au capital de la maison de ventes aux enchères bâloise Beurret & Bailly. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Façade du bâtiment Artcurial à Paris. ARTCURIAL

La maison de ventes aux enchères Beurret & Bailly franchit un cap important de son histoire. Artcurial vient en effet d’entrer dans son capital. Fondée en 2011 par le Bâlois Nicolas Beurret et le Français Emmanuel Bailly, la société avait choisi de s’installer à Bâle pour ses nombreux musées et les divers événements à l’aura internationale que la ville accueille, tels que la célèbre foire Art Basel. Sa spécialité: les tableaux, les œuvres sur papier et les sculptures des XIXe et XXe siècles.

En 2011, elle ouvrait une dépendance à Zurich et, en 2018, elle fusionnait avec la Galerie Widmer. Avec trois ventes annuelles à Bâle, Zurich et Saint-Gall, Beurret Bailly Widmer Auktionen figure aujourd’hui parmi les maisons de ventes aux enchères les plus performantes de Suisse.

Créée à Paris en 2011, Artcurial possède trois lieux de ventes: à Paris, Monaco et Marrakech. Son créneau est multidisciplinaire. Il s’étend des beaux-arts aux arts décoratifs, en passant par les automobiles de collection, la joaillerie, l’horlogerie ou encore les vins fins et les spiritueux. Avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne, et un volume de ventes s’élevant à 216,5 millions d’euros en 2022, elle est la première maison française de ventes aux enchères et l’une des plus importantes au niveau mondial.

Si, grâce à cette nouvelle collaboration, Artcurial s’implante en Suisse, Beurret & Bailly garde son ancrage régional (qu’elle continuera à développer) mais va aussi pouvoir profiter d’un réseau plus étendu et offrir un accès à ses ventes depuis Paris et Monaco. Quant à ses domaines de compétence, ils se verront élargis aux bijoux, aux voitures et au design. Entre autres.

