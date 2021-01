Suites de «La Familia Grande» – Quand Me Jean Veil mentait pour protéger son ami Duhamel Moins d’un mois après son éclatement, l’affaire du livre de Camille Kouchner continue d’ébranler les milieux parisiens et l’un des avocats les plus influents du pays. Alain Rebetez, Paris

Sur un mur de Paris, la menace adressée à ceux qui, comme M e Jean Veil, faisaient tout pour cacher la réalité de l’inceste. keystone-sda.ch

Il faut avoir assisté aux très courues conférences publiques de Sciences Po sur des thèmes comme «Populisme et démocratie», où Olivier Duhamel trônait en grand prêtre de la pensée politique devant des salles éperdues d’admiration, pour mesurer à quel point l’homme goûtait le pouvoir, jouant de son charme, de son prestige et de la connivence d’un milieu qu’il dominait avec complaisance. Depuis le 4 janvier et l’annonce de la parution du livre de Camille Kouchner, ce pouvoir s’est effondré et l’onde de choc ne cesse d’ébranler les réputations les plus solides. La semaine dernière, «Victor» Kouchner a confirmé devant la police les actes d’inceste de son beau-père et mardi, pour la première fois, il a décidé de déposer plainte.