Dans le rétro – Quand Montreux inventait le chocolat fourré La fabrique qui a créé «Crémor» a fermé ses portes il y a cinquante ans. Cette innovation a placé la Perle de la Riviera sur la carte du monde. Christophe Boillat

Le fondateur de la dynastie Séchaud s’est installé en 1884 sur la place de la Paix en bordure de la Baye, rivière dont il utilisait l’eau pour faire tourner ses machines. Déconstruite, l’usine est devenue le Forum. Archives communales de Montreux ©

C’est une bien triste nouvelle que la presse vaudoise annonce en janvier 1973: la chocolaterie Séchaud fermera ses portes fin mars. Montreux est choquée, car elle pouvait s’enorgueillir de posséder en son sein une entreprise mondialement connue. L’usine avait été édifiée au bord de la Baye de Montreux et, là, sur la place de la Paix, l’entreprise vantée pour son cacao possédait aussi un café-glacier, une confiserie et une fabrique de cartonnages. Le complexe a été détruit en 1997 et a fait place au «Forum».