Procès de Pierre Maudet – Quand obéir à un ordre de son chef attire des ennuis Un employé doit désobéir si ce que lui demande son supérieur est illicite. L’ex-chef de la police du commerce de Genève l’a appris à ses dépens. Il est condamné. Julien Culet

Raoul Schrumpf (debout) a été condamné pour abus d’autorité mais n’a reçu aucune peine. Keystone

«J’ai voulu obéir à un ordre politique qui venait du chef de cabinet d’un magistrat, c’est-à-dire de tout en haut. Je n’ai à aucun moment pensé commettre un acte illicite.» Ce sont les explications données par l’ancien chef de la police du commerce de Genève, Raoul Schrumpf, au premier jour du procès de Pierre Maudet. Une semaine plus tard, ce lundi, il a été reconnu coupable d’abus d’autorité. La présence, sur le banc des accusés, d’un simple exécutant d’ordres donné par le plus proche collaborateur du conseiller d’État donnait un certain sentiment de décalage par rapport aux faits reprochés aux autres prévenus.