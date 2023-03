Visites guidées à Lausanne – Quand on abattait les bêtes à la Borde Des étudiants de l’UNIL organisent quatre parcours fléchés pour découvrir les origines d’habitudes culinaires et alimentaires des Lausannois. Cécile Collet

Anonyme, Vue aérienne sur les abattoirs de la Borde (angle supérieur gauche), vers 1957. Musée historique Lausanne/malleyenquartiers.ch

Quelles étaient les pratiques alimentaires à Lausanne durant la période médiévale? Et quels lieux, aujourd’hui oubliés ou disparus, y étaient associés? Les 1er et 2 avril, des étudiants de master en histoire médiévale de l’UNIL proposent quatre parcours guidés en ville (de 2 h chacun) pour découvrir les origines d’habitudes culinaires et alimentaires qui perdurent.

Samedi 1er avril à 11 h, il s’agira de poisson – et ce n’est pas une farce! Quels étaient les poissons favoris des Lausannois et comment les cuisinait-on? Aussi, savez-vous pour quelle raison le vendredi est jour du poisson? Pour pousser, il sera aussi question de pain, quotidien. La visite vous mènera là où se trouvaient les moulins lausannois et vous expliquera que le pain, souvent, était vendu à la fenêtre des maisons.

À 14 h, c’est de vignes et de vin dont il sera question. Où se trouvaient nos vignobles, le vin qui en était issu était-il bon? La visite passera aussi en revue le contrôle de la consommation d’alcool au Moyen Âge, ou encore l’utilisation du vin en période de peste.

Programme épicé dimanche

Dimanche 2 avril à 11 h, les épices exotiques seront à l’honneur. Comment arrivaient-elles au bord du Léman, savait-on les cuisiner? Réservées principalement aux élites, étaient-elles aussi accessibles aux moins fortunés? Et en connaissait-on les vertus?

À 14 h, les guides évoqueront la viande, de la bête à l’assiette. L’occasion d’un petit pèlerinage à la Borde, où se trouvaient les abattoirs de la ville, et de retracer l’origine du bétail. Ils s’intéresseront également aux méthodes de conservation de la viande, avant l’avènement du frigo, et aux recettes anciennes. Comme aux recommandations médicales qui y étaient liées.

Toutes ces visites ont été préparées sous la supervision d’Eva Pibiri, maître d’enseignement et de recherche.

