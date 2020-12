Jacques Ducret s’en est allé – «Quand on jouait mal, il nous passait aussi à la casserole» Spécialiste de foot et du Servette FC, le journaliste est décédé mercredi à l’âge de 90 ans. Des joueurs et des confrères se souviennent de cet homme respecté qui aimait titiller ses interlocuteurs. Christian Maillard

Passionné de foot, Jacques Ducret avait aussi écrit un livre sur Köbi Kuhn en 2014. ERIC LAFARGUE

Et alors…

C’est ainsi qu’il s’adressait à ses confrères, ses amis ou des sportifs, que ce soit des footballeurs ou des joueurs de tennis, ses deux grandes passions. C’était sa manière à lui, sa signature, de nous dire bonjour, comment vas-tu? Jacques Ducret était un personnage hors du commun qui s’en est allé mercredi soir, écrire ses mémoires dans les étoiles, rejoindre un monde que l’on dit meilleur. Souffrant d’une infection pulmonaire et de la maladie d’Alzheimer, il avait 90 ans.

Grand reporter, écrivain, historien, ce pur Genevois à l’accent inimitable, qui avait travaillé pour la Semaine Sportive, Foot Hebdo et la Suisse, avait dirigé l’agence romande de Sportinformation durant trente-cinq ans, de 1960 à 1995. Grand fan de sport mais surtout un expert du football suisse dont il avait rédigé un livre d’or, c’était avant tout un fan inconditionnel du Servette FC dont il connaissait toutes les arcanes et toute son histoire.

Considéré comme un modèle pour toute une génération de plumitifs, il n’avait pas son pareil pour raconter des anecdotes, celles de ses nombreux voyages, tous ses matches qu’il a couverts partout dans le monde. Durant toute sa carrière, il n’a laissé personne indifférent, la preuve avec ces témoignages…

‹‹Moi je l'ai aimé et détesté. Il ne m’a pas toujours brossé dans le sens du poil, mais il faisait bien son job›› Gabet Chapuisat, ancien joueur du Lausanne Sport et de l’équipe de Suisse

«Moi je l’ai aimé et détesté!» s’exclame Gabet Chapuisat, qui faisait partie de ces joueurs que Jacques Ducret aimait titiller «gentiment mais sûrement» après une rencontre. «Il ne m’a pas toujours brossé dans le sens du poil, mais il faisait bien son job. J’aimais ce fada de foot qui était partout, même lorsque l’équipe de Suisse jouait un match de m… dans un coin perdu.»

Et de se souvenir de cette anecdote. «Un jour, alors que nous avions joué un match de coupe de Suisse à Granges avec le LS, il était venu me voir après la partie, pour fouiner, comme il en avait l’habitude. Et je lui avais fait cette réflexion que je le trouvais moins bon depuis qu’il travaillait pour la Suisse où il devait rédiger des articles dans l’urgence alors qu’il avait beaucoup plus de temps pour peaufiner ses papiers quand il était à la Semaine sportive. Le match d’après il ne m’avait pas raté et m’avait mis une de ces démerdées! Il n’aimait pas qu’on lui rentre dans le cadre. Il avait ses têtes. On se mettait régulièrement des briquettes, on adorait s’amorcer. C’était un vrai Genevois, peut-être trop à mon goût. Il est d’ailleurs possible que si j’avais signé au Servette FC il aurait été plus gentil avec moi!»

‹‹C’est une figure du foot qui s’en va, qui a bercé toute ma jeunesse et toute ma carrière›› Gilbert Guyot, ancien capitaine du Servette FC

Capitaine légendaire des Grenat, qui avaient tout raflé entre 1977 et 1979, Gilbert Guyot garde un magnifique souvenir de ce journaliste exemplaire. «C’est vrai qu’il était plus Servettien que Lausannois mais quand on jouait mal ou moins bien il nous passait aussi à la casserole, se marre cet autre vrai Genevois. Il savait être critique et on le respectait. C’était aussi une personnalité qui ne supportait pas l’injustice du pouvoir des Alémaniques contre les Romands. C’est une figure du foot qui s’en va, qui a bercé toute ma jeunesse et toute ma carrière. J’ai encore passablement de ses articles et des dessins de Pellos de la Semaine sportive de l’époque. Ils étaient complémentaires.»

‹‹C’est assez réducteur de dire que Jacques n’était qu’un fou de foot. C’était aussi un passionné de lecture et de géopolitique, qui suivait tout de très près›› Jean-Jacques Rosselet, ancien rédacteur en chef des sports à La Suisse

Ancien rédacteur en chef des sports au journal La Suisse avant de travailler avec lui à l’agence sport information, Jean-Jacques Rosselet se souvient de ces nombreuses rencontres du Servette FC aux Charmilles qu’ils ont suivies ensemble et des nombreux voyages qu’ils ont partagés avec les Grenat ou l’équipe de Suisse. «Mais c’est assez réducteur de dire que Jacques n’était qu’un fou de foot, explique le Genevois. C’était aussi un passionné de lecture et de géopolitique, qui suivait tout de très près. Avant l’arrivée d’internet, il a fait avancer le journalisme du sport. On perd un ami et un type extraordinaire…»

C’est également l’avis de Jacques Deschenaux, ancien responsable des sports à la TSR, qui se rappelle de ses vifs échanges passionnés avec feu Jean-Jacques Tillmann lors des émissions de Football sous la loupe. «Quand je le voyais parfois au Stade de Genève, on parlait du Servette FC bien sûr mais aussi de Formule 1, un sport qu’il appréciait également, remarque le Fribourgeois. C’était toujours un plaisir de le voir pour évoquer ses souvenirs.» Et d’évoquer à son tour cette anecdote à propos du surnom qui lui avait été affublé.

‹‹Après les Jeux de Sapporo en 1972, le seul qui était avec les hockeyeurs qui s’étaient plantés, c’était Jacques Ducret. Du coup, on l’avait appelé le corbeau.›› Jacques Deschenaux, ancien responsable des sports de la TSR

«Après les Jeux de Sapporo, en 1972, il s’était rendu à l’aéroport pour accueillir les héros suisses. Tandis que la majorité des journalistes s’étaient empressés de récolter les impressions de Roland Collombin, de Bernhard Russi et de Marie-Thérèse Nadig, le seul qui était avec les hockeyeurs qui s’étaient plantés, c’était Jacques Ducret. Du coup, on l’avait appelé le corbeau.»

Il s’est envolé mercredi, laissant derrière lui son «trésor», sa Marinette, un fils, Laurent, lui aussi journaliste, une fille et des petits enfants si tristes aujourd’hui.

Et alors?

On ne l’oubliera pas, Jacques.

Adieu, l’ami.