Témoignage du médecin Laurent Kaiser – «Quand on voit 75 personnes intubées, c’est effrayant» Laurent Kaiser est l’un des médecins que l’on a régulièrement vus durant cette crise du Covid. Comment un expert comme lui a-t-il vécu les événements? Récit. Caroline Zuercher

Laurent Kaiser se décrit comme «un laborieux qui a toujours essayé de bien faire son boulot». Laurent Guiraud/Tamedia

Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Laurent Kaiser doit presque se baisser à chaque porte. Comme Michael Jordan, il mesure 1,98 mètre. Qu’est-ce que ça fait d’avoir une carrure de basketteur? «Rien n’est adapté», soupire-t-il. Il commande ses chaussures en ligne et a installé chez lui un lavabo à sa taille. Impressionnant, il l’est aussi par ses titres: médecin-chef du Service des maladies infectieuses des HUG, responsable du laboratoire de virologie et directeur du Centre des maladies virales émergentes – qui sert de référence pour l’OMS et pour la Suisse.