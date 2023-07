Un été au zénith (11/41) – Quand, partout, on pouvait manger et dormir «Au Soleil» Quelques établissements vaudois arborent encore l’astre sur leur enseigne. Mais beaucoup ont été éclipsés. Cécile Collet

13.07.23. Villeneuve. L'enseigne du Café du Soleil de Villeneuve. ©Laurent de Senarclens/ 24 Heures indépendant. Laurent de Senarclens / 24heures

À une époque aujourd’hui révolue, chaque ville ou village de bonne taille avait son Auberge, Café, Hôtel ou Pinte du Soleil. L’astre a petit à petit été éclipsé des enseignes vaudoises. Exit l’Hôtel du Soleil de la place du Pont lausannoise, elle aussi disparue (lire encadré), loin le Café du Soleil de Nyon, où Gustave Courbet dut payer son repas en nature… morte (lire encadré).

Sans compter le petit Café du Soleil sur la route du Signal-de-Bougy, qui avait été rebaptisé Café de la Forêt en 1930 avant de disparaître en 1980. En potassant les archives de la presse et des annonces, on peut encore citer des établissements «du Soleil» à Orbe, La Sarraz, Vevey, Aigle, Moudon, Essertines-sur-Rolle, Valeyres-sous-Montagny, Villars-sous-Yens, Eysins, Épalinges (la plus vieille occurrence trouvée, en 1843), Leysin, Vufflens-le-Château… Ici, on organise un bal, là un match de jeu de quilles, et un peu partout, des enchères publiques.

Une enseigne signée Courbet La nature morte de Gustave Courbet pour le Café du Soleil de Nyon (vers 1873). ©Château de Nyon Les Café, Auberge, Restaurant ou Hôtel du Soleil présentent souvent, sans surprise, une enseigne où figure un soleil. Pourtant, le plus célèbre de ces écriteaux d’établissement est une nature morte affichant un morceau de pain, du saucisson, une channe vaudoise en étain et un pichet d’eau en terre cuite. Bref, un vrai casse-croûte de chez nous! La peinture, non signée, était accrochée durant un quart de siècle au Café du Soleil de Nyon, dans l’indifférence générale. Elle indiquait «Bon logis à pied», rappelant que l’établissement ne proposait pas de remise pour les voitures ou les chevaux. En 1899, le bistrot est remplacé par la Caisse d’Épargne et l’enseigne revient au Musée historique de Nyon, où elle est encore. Dans les années 40, le peintre nyonnais Jean Knechtli se propose de nettoyer la pancarte, crasseuse, et a ces mots: «On dirait une œuvre de Courbet.» Ce n’est qu’en 1947 que la critique d’art française Hélène Cingria voit le tableau et authentifie la patte du peintre. Dès lors, l’enseigne devient le clou d’expositions consacrées à Courbet ou aux natures mortes, et voyage dans le monde, notamment à la Biennale de Venise en 1954. On sait peu de choses sur l’œuvre peinte vers 1873, durant l’exil de Gustave Courbet en Suisse et quatre ans avant sa mort. La thèse retenue pour expliquer sa présence à Nyon est que le peintre, sans le sou, l’aurait donnée au tenancier en échange d’un repas.

Plus récemment, on a perdu les enseignes de Trey, de Chesières, de Blonay et de Lucens. Même l’emblématique Auberge du Soleil de Bursins, tenue durant trente ans par Jean-Michel Colin, ancien second de Frédy Girardet, a fermé en juin, renseigne GastroVaud. L’association professionnelle des cafetiers-restaurateurs ne compte plus que huit établissements portant le nom parmi ses membres – dont le joli Café du Soleil de la Tuilière, à Forel, étape de la Route du Moût entre Lavaux et Payerne.

Fondue et anarchistes

Il reste aussi des cafés célèbres au-delà de nos frontières cantonales. À Genève, celui du Petit-Saconnex est réputé – loin à la ronde, étant donné la fréquentation des employés cosmopolites de l’ONU voisine – pour servir les meilleures fondues.

Mais le plus connu est sans doute le Café du Soleil de Saignelégier (JU). Fondé en 1980, un an tout juste après l’entrée en souveraineté du cadet des cantons suisses, ce centre culturel autogéré – un «repaire de libertaires et d’anarchistes» au mieux, une «équipe de drogués» au pire – a marqué de son ambiance jazzy et politique. Notamment la jeunesse de la municipale lausannoise Emilie Moeschler, qui évoquait récemment dans nos colonnes «la table ronde avec des grands débats, des artistes anarchistes, des Francs-Montagnards très engagés. Ces révoltes, cette manière de taper sur la table m’ont beaucoup parlé.»

«Au soleil, il luit sur tous»

Mais revenons dans le canton de Vaud. Il est une adresse dont l’enseigne a traversé le temps et trône encore sur la façade, celle de Villeneuve, qui aujourd’hui propose de la cuisine chinoise. On y lit «Au Soleil, il luit sur tous» et la date, 1889. Pourtant, on trouve mention plus tôt d’un Soleil dans la bourgade, en 1871 dans la «Feuille d’Avis du Cercle de Montreux» (pinte) ou en 1875 dans celle de Montreux (auberge).

Henri Glapey fait d’une pierre deux coups dans la «Feuille d’Avis du district d’Aigle»: il annonce la fermeture de son magasin de coiffure et fait la publicité de son Café du Soleil. scriptorium/Feuille d’Avis du District d’Aigle

Le Café du Soleil est tenu par la famille Glapey de 1891 à 1935. Quand Jules décède, c’est son fils Henri, coiffeur à Aigle, qui reprend. Dans la «Feuille d’Avis du district d’Aigle», il informe son «honorable clientèle» de la fermeture de son «magasin de coiffure» en 1908. En 1930, le dentiste Pittard installe sa consultation au 1er, tous les vendredis. Et c’est aussi là qu’on met le Clos du Soleil en perce!

La réclame du dentiste Pittard dans le «Messager de Montreux» du 31 juillet 1930. scriptorium/Messager de Montreux

De vin, il en est question au fil de nos recherches. Et la pépite dénichée dans la «Feuille d’Avis de Lausanne» du 26 juin 1889 est jolie. Le Café du Soleil de la place du Pont, à Lausanne, vante l’«excellent vin rouge d’Italie» qu’il vend «depuis 50 centimes par litre à l’emporter». Le vin de pays coûte, lui, 70 centimes… Dans une autre réclame, le même café insiste: il «restera ouvert après la sortie du théâtre». Les combats n’ont pas beaucoup changé.

Un féminicide à l’Hôtel du Soleil Frédéric Mayor, vue de la place du Pont, photographie, 1919. coll. Musée Historique Lausanne À Lausanne, l’Hôtel du Soleil n’existe plus depuis belle lurette. Même la place du Pont, au bas de la rue du même nom où il se trouvait, a disparu au profit de la rue Centrale. Mais l’établissement public a eu son heure de triste gloire en février 1913. On trouve l’écho du fait divers qui s’y déroula dans la presse locale, sous le titre «Un drame» puis «Un désespéré». C’est en fait d’un sinistre féminicide qu’il s’agit. On en découvre les détails au fil des jours, de la «Feuille d’Avis de Lausanne» à celle de Montreux, souvent mieux renseignée: le meurtrier, un certain Michel Moglia, 29 ans, était contremaître chez Winkler, entrepreneur en ciment armé employé à la nouvelle construction de la Société immobilière de Territet. Mais revenons à Lausanne. Moglia arrive un dimanche soir à l’Hôtel du Soleil, dont il est un habitué, avec une mystérieuse jeune femme. On leur donne la chambre 7. Lundi matin, la femme de chambre frappe à la porte, mais n’obtient pas de réponse. À midi, on entend des bruits, «on eût dit qu’on bousculait des meubles». Les hôtes de la chambre voisine parlent d’un «fort vacarme». À 15 h 30, Moglia répond enfin à la domestique et annonce qu’ils resteront une nuit supplémentaire. Mardi matin, à nouveau sans réponse de la chambre 7, l’hôtelier Henri Bovey appelle la police et fait venir un serrurier. On découvre, «étendue sur le lit, la compagne de Moglia. La femme, complètement vêtue, avait cessé de vivre.» Le cadavre, qui semble avoir «péri de mort violente», ne porte aucune blessure, «chose curieuse». On découvrira qu’elle a été étranglée. La chambre est rangée; on note juste une éraflure sur la tapisserie et du sang sur un meuble. Quant à Moglia, il a disparu, «emportant la clef du logis». On retrouve Moglia à Montreux en fin de matinée. Il loue un canot au radier du Trait-Bon-Port. Il reste plus de deux heures au large puis revient à terre. «Probablement qu’à ce moment il ne se sentait pas encore le courage de mettre son funeste projet à exécution.» Mais l’Italien repart au large, «à une trentaine de mètres du rivage», après avoir rempli ses poches de pierres. Il monte sur l’avant du canot puis se jette à l’eau. C’est M. Ferrero, un charretier qui transportait de la terre au lac, qui a vu toute la scène, et qui appelle deux bateliers à la rescousse. «Au bout d’un bon quart d’heure», les deux hommes repêchent Moglia, dont le corps sans vie est transporté, «après les formalités d’usage», à la morgue de Territet. La «Feuille d’Avis de Lausanne» renseigne le lendemain sur l’identité de la victime du «drame de la place du Pont». Il s’agit de Marie-Françoise Puthod, 21 ans, «femme de ménage à Évian, appartenant à une nombreuse famille». Elle avait eu un enfant de Moglia, avec qui elle avait vécu quelque temps avant de «rentrer dans sa famille». Ce dernier était allé ce dimanche-là à Évian «pour la décider à reprendre la vie commune. Le soir, ils prirent le bateau pour Lausanne. Le reste est ce que nous avons raconté», conclut l’article.

