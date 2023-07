Réinsertion professionnelle – Quand revaloriser des objets aide à retrouver du travail Géré par l’association l’Éveil, le projet PlusValue permet de donner une deuxième vie aux objets et une nouvelle chance à des demandeurs d’emploi. Catherine Cochard

Steven Kadima, à gauche, porte le projet PlusValue pour l’association l’Éveil à Lausanne. Yann Sanchez, qui l’accompagne, fait partie des bénéficiaires de cette mesure. Laurent de Senarclens

Qu’il paraît loin le temps où on se rendait aux halles nord de Beaulieu, masque sur le nez, pour se faire vacciner. Depuis le printemps 2022, différentes entités occupent joliment l’espace. Parmi elles, l’Éveil, association d’utilité publique qui propose des mesures de réinsertion sociale et professionnelle pour la ville de Lausanne, le canton de Vaud et l’Office de l’assurance invalidité.

À Beaulieu, l’Éveil développe depuis la mi-janvier PlusValue, un concept d’entreprise apprenante créé en Suisse allemande, où cela s’appelle «Projekt Restwert». «Nous sommes la première et unique franchise du projet en Romandie», indique le responsable Steven Kadima. L’idée: vendre sur internet des objets pour des particuliers qui souhaitent s’en séparer mais ne veulent pas se soucier de la mise en ligne et du suivi des transactions.

Située à Beaulieu, une boutique pop-up permet au public de toucher et d’essayer une partie des articles mis en vente sur Ricardo par PlusValue. Laurent de Senarclens

«Nous fonctionnons comme un point de collecte où les gens viennent nous confier leurs vêtements, chaussures, accessoires ou bibelots. Puis ce sont nos bénéficiaires – nous les appelons «les participants» – qui s’occupent de tout le processus de mise en vente sur le partenaire commercial, la plateforme d’enchères Ricardo. Chaque vendeur reçoit 70% du prix lorsque l’enchère aboutit, nous gardons 20% pour notre structure et les 10% restants reviennent à Ricardo.»

En ligne et sur site

Comme tout autre vendeur sur Ricardo, PlusValue possède un compte et une page où retrouver ses objets à vendre. De plus, et c’est unique en Suisse, il existe à Beaulieu une boutique «pop-up» physique où toucher et essayer une partie des articles.

Huit participantes et participants font tourner PlusValue. Le stock est constitué principalement de vêtements, mais on y trouve aussi des raretés, comme des buts d’unihockey ou un casse-noisettes en forme de chat soldat. «Nous acceptons tous les articles en bon état qui ne sont pas obsolètes», souligne Steven Kadima. Les CD, DVD, cassettes VHS ou télévisions cathodiques sont refusés. Chaque bien est mis à l’encan au maximum pour quarante jours, avec trois baisses de prix possibles. «En cas d’invendu, le fournisseur peut soit reprendre son article, soit nous le léguer pour que nous le donnions à une organisation caritative.»

«Ce projet est aussi un terrain de test que nous utilisons pour évaluer les compétences et la posture professionnelle des personnes en réinsertion de manière générale.» Steven Kadima

Contact client, comptabilité, inventaire, gestion de contenus, correspondance, marketing, communication, traitement d’images, travail en équipe ou encore envois de colis: chaque participante et participant a l’opportunité de se familiariser avec différents secteurs et métiers. Mais pas seulement. «Ce projet est aussi un terrain de test que nous utilisons pour évaluer, de manière générale, les compétences et la posture professionnelle des personnes en réinsertion, développe Steven Kadima. De voir si elles ont un bon rapport à la hiérarchie, aux collègues, si elles sont ponctuelles et arrivent à répondre aux instructions données. Et puis cela leur permet de rester dans une dynamique et un rythme de travail et d’augmenter leur employabilité.»

Yann Sanchez, 35 ans, fait partie des participants qui suivent la mesure de réinsertion PlusValue. «Comme les autres personnes qui évoluent ici, je m’occupe de tout le processus de mise en vente d’un objet, de l’accueil du fournisseur, à la rédaction du descriptif de l’annonce et à l’envoi du colis, en passant par l’établissement du juste prix pour chaque article.»

Yann était autrefois employé de commerce, mais il ne parvenait pas à s’épanouir professionnellement. Grâce à l’Éveil, il a pu prendre confiance, acquérir et perfectionner ses compétences en communication, le domaine dans lequel il souhaite à présent s’orienter. «En plus de la partie opérationnelle du projet, je gère le compte Instagram de PlusValue, la rédaction de communiqués de presse et de flyers explicatifs.» «Yann, c’est un peu le visage de ce projet», commente Steven Kadima.

Un atelier pour redonner du style aux fripes qui en manquent L’équipe de l’Éveil fourmille d’idées qui s’inscrivent dans le concept d’économie circulaire. Parmi les projets en cours, un atelier hebdomadaire de revalorisation textile ou «upcycling». Durant cet atelier, tout un chacun peut redonner du style à des vêtements usagés en les modifiant ou en les réparant d’une manière ou d’une autre. Une chemise à la coupe démodée et aux rayures un peu ennuyantes peut ainsi devenir une pièce de streetwear ultradésirable grâce au flocage d’un logo, d’un dessin ou par de la broderie.

Modèle d’économie circulaire vertueuse, PlusValue est aussi un formidable moyen de redonner une trajectoire à des personnes en difficulté professionnelle. «J’ai vu des personnes arriver ici complètement renfermées sur elles-mêmes puis, au fur et à mesure, s’ouvrir et reprendre confiance, relève Steven Kadima. Pour moi, ce projet c’est une safe space où on se sent bien et où on peut apprendre à gérer les responsabilités une à une, sans la pression insidieuse qu’on peut éprouver dans certaines entreprises, ajoute Yann Sanchez. Un espace où on peut se développer pour mieux repartir ensuite dans le monde du travail.»

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

