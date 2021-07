Cinéma en plein air – Quand «The Connection» shootait les conventions En 1961, Shirley Clarke estomaque le Festival de Cannes et scandalise l’Amérique. Son pétard jazzy brûle encore. Cécile Lecoultre

Shirley Clarke (1919-1987), jeune fille de bonne famille new-yorkaise, aimait les Marx Brothers et Felix The Cat mais pas au point d’en faire son cinéma. «Qui a dit, plaidait l’excentrique, qu’un film doit coûter un million de dollars et plaire à tous les moins de 12 ans?»

La cinéaste qui, pour l’anecdote, prêta sa première caméra à John Cassavetes en donne la démonstration avec «The Connection». En deux heures de pure contre-culture datée des folles sixties, cette grande dame oubliée allait en fâcher beaucoup avec un film sophistiqué aux fallacieuses allures de documentaire taillé dans le vif d’un loft d’artistes à Greenwich Village.

Junkies et Armée du salut

Des jazzmen accros à l’héroïne attendent leur dealer – la fameuse «connection», en se racontant des histoires. Les junkies, dont Freddie Redd et autres gloires d’antan, ont accepté d’être filmés par le documentariste Jim Dunn dans ce cadre bluesy enfumé pour se faire un peu de thune. Puis débarque un type en costard, «Cowboy», flanqué d’une dame de l’Armée du salut.

La réalisatrice n’improvise rien de cette mise en abyme, se moquant au passage de la vogue du cinéma vérité de l’époque, fustigeant les conventions sociales jusqu’à l’overdose. Comme l’indique une note d’intention: «Bienvenue dans le croisement halluciné de «Songe d’une nuit d’été» et d’«En attendant Godot.»

Malgré des allures de documentaire, Shirley Clarke met en scène avec minutie. Ici de gauche à droite, Freddie Redd, Larry Ritchie, James Anderson, Warren Finnerty, William Redfield, Jerome Raphael et Garry Goodrow (assis). Milestone Film

À l’époque, malgré un prix recueilli au Festival de Cannes, de l’appui d’intellectuels influents comme James Baldwin, William Styron, Gore Vidal, George Plimpton, Norman Mailer, Allen Ginsberg et même Marlene Dietrich, d’un venimeux débat dans les médias, le film fut banni des écrans aux États-Unis, tomba dans l’oubli avant d’être restauré. Une «Toile sous les étoiles», qui garantit de faire planer…

Le légendaire saxophoniste Jackie McLean joue «Jackie» et Larry Richie «Drummer» dans «The Connection», de Shirley Clarke. Milestone Film & Video.

