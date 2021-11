Projection à 360 degrés – Quand un cube se transforme en une bulle d’immersion Spécialiste à Servion de la location de matériel technique vidéo, Plasma Communication installera sa nouvelle création à Morges. Alain Detraz

L’écran de 360 degrés de Kubus permet une immersion visuelle pratiquement illimitée. PLASMA COMMUNICATION L’univers choisi peut être thématique, sans image… Plasma Communication Le système permet même de simuler la présence de plusieurs écrans géants. Plasma Communication 1 / 4

C’est un espace unique, mais éphémère, qui va s’installer de décembre à février à Morges. Kubus, c’est son nom, promet une expérience immersive grâce à ses écrans projetant des images sur 360 degrés. Célébrer un repas de fêtes de fin d’année dans un décor de montagnes ou en pleine forêt, entrer dans l’ambiance visuelle d’une soirée de clubbing ou prévoir une exposition culturelle dans un univers thématique… Tout cela, et bien plus encore, est possible dans cette construction de 20 mètres sur 20 capable d’accueillir jusqu’à 250 personnes.

Cette invention, destinée aux particuliers comme aux clients commerciaux, a été peaufinée à Servion, dans les locaux de Plasma Communication. «C’est une salle polyvalente, expliquent les deux fondateurs de la société, Christian Lenschen et David Guignet. Chacun y entre avec sa propre idée.» En effet, les possibilités sont innombrables tant l’écran hors norme qui entoure les visiteurs permet une immersion visuelle et sonore. Une bibliothèque d’images de très haute définition lui est dédiée.