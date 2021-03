Climat et justice – «Quand un tribunal écoute les scientifiques, il acquitte» Un procès hors normes se jouera fin mai à Fribourg. Une trentaine de militants contestent leur condamnation pour une action en 2019 lors du Black Friday. Gabriel Sassoon Fribourg

Des membres de la Grève du climat et d’Extinction Rebellion bloquent l’entrée du centre commercial Fribourg Centre, le 29 novembre 2019, jour du Black Friday. Ils doivent maintenant en répondre devant la justice. Léa Chabaud

Des activistes pour le climat avaient marqué les esprits en se drapant d’une tunique rouge et en bloquant l’entrée principale d’un centre commercial fribourgeois. C’était en novembre 2019, lors du Black Friday, grand-messe des soldes, pour dénoncer la surconsommation et ses conséquences pour la planète. Le volet juridique de la manifestation promet à son tour d’attirer l’attention.

En mai prochain, pas moins de 32 militants comparaîtront devant le Tribunal de la Sarine, à Fribourg. À la suite d’une plainte des commerçants, ils ont été condamnés par ordonnance pénale à des peines pécuniaires avec sursis et des amendes pour contrainte ou trouble à la tranquillité publique, entre autres. Âgés de 19 à 62 ans, ils contestent les sanctions avec le soutien d’une armada d’avocats.

«Pratiquer la désobéissance civile n’est pas quelque chose que l’on fait à la légère.» Zélie Schneider, activiste

Accompagnés de deux prévenues, deux d’entre eux ont convié les médias mercredi dans un théâtre de Fribourg pour expliquer leurs motivations à s’engager bénévolement dans ce combat, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme s’il le faut.

«Dans ces conditions d’urgence climatique, je trouve choquant que de jeunes activistes soient renvoyés devant un juge pénal comme de vulgaires malfrats. Il faudrait plutôt les remercier. Ils nous font comprendre que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis», lance Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg.

Une dizaine de femmes et hommes de lois venus des quatre coins de Suisse romande assurent la défense des militants, dont Benoit Sansonnens (à g.) et Arnaud Nussbaumer. Keystone

«Nous étions d’abord peu nombreux, puis quand nous avons vu l’ampleur des charges et le nombre de prévenus renvoyés devant le tribunal nous avons fait appel à des renforts», ajoute Arnaud Nussbaumer, avocat à Genève. Une dizaine de femmes et hommes de lois venus des quatre coins de Suisse romande, y compris du canton de Vaud, assurent désormais leur défense.

Si le procès s’annonce retentissant, c’est aussi en raison du nombre et du profil des experts qui ont accepté de témoigner. Scientifiques, professeurs, chercheurs, ils seront douze en tout à défiler devant la Cour, qui doit siéger quatre jours, à partir du 25 mai.

Jacques Dubochet témoignera

Le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet répondra présent. Le Vaudois avait déjà été entendu comme témoin à Renens en janvier 2020 lors d’une procédure contre douze militants du climat.

À Fribourg, les défenseurs demanderont l’acquittement. Ils invoqueront notamment que les activistes ont agi par état de nécessité face à l’urgence climatique, comme cela a été plaidé auparavant dans les cantons de Vaud et Genève. Ils soutiendront aussi que leurs droits fondamentaux doivent être respectés, un argument nouveau par rapport à ceux soulevés dans d’autres procès du genre.

Arnaud Nussbaumer explique: «La Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression et de réunion et interdit aux autorités de poursuivre pénalement des citoyens qui manifestent pacifiquement pour faire passer un message politique.»

Les experts appelés à témoigner jouent par ailleurs un rôle central dans la stratégie de la défense. «Un des leviers, c’est de confronter le Tribunal de la Sarine à la science. Chaque fois qu’un tribunal a accepté d’entendre des scientifiques, il a acquitté les activistes mis en cause», poursuit l’avocat.

«Je trouve choquant que de jeunes activistes soient renvoyés devant un juge pénal comme de vulgaires malfrats. Il faudrait plutôt les remercier.» Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

Les activistes Clara Brambilla (à g.), 19 ans, et Zélie Schneider, 25 ans, ont expliqué leur action, mercredi. Keystone

Un «appel au secours»

À quelques semaines de l’audience, Zélie Schneider, 25 ans, se dit «peu anxieuse» car «bien entourée». L’étudiante s’était attachée à un caddy à l’entrée du centre commercial. Un acte qu’elle décrit comme un «appel au secours». «Pratiquer la désobéissance civile n’est pas quelque chose que l’on fait à la légère, dit-elle. Je me rends compte de plus en plus l’ampleur du dérèglement climatique et la réaction inadaptée de notre société. J’ai peur pour notre avenir.»

À ses côtés, Clara Brambilla se souvient du sentiment de «peur» qui s’est emparée d’elle pendant la manifestation. «Mais passer à l’action, risquer une amende ou la prison paraît proportionné en comparaison du futur qui nous attend si nous continuons à agir comme nous l’avons fait pendant les vingt dernières années.»