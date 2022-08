Variole du singe et Covid-19 – Quand un vaccin en chasse un autre Alors que l’association Dialogai appelle à autoriser la piqûre antivariolique, les HUG lèvent l’obligation vaccinale contre le coronavirus comme condition d’engagement. Laurence Bezaguet

Si les préoccupations liées à la variole du singe semblent prendre l’ascenseur, celles concernant le Covid-19 arpentent un chemin inverse. PIERRE ALBOUY

Le nombre de cas de variole du singe étant en constante augmentation, Dialogai appelle les autorités sanitaires suisses à réagir sans délai. «Les vaccins et traitements ayant prouvé leur efficacité dans d’autres pays doivent être autorisés et rendus disponibles de manière ciblée pour endiguer l’épidémie. Une campagne de prévention à plus large échelle doit être organisée en urgence», revendique l’association homosexuelle.