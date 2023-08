Statistiques de population – Quand un villageois sur six porte le même nom de famille Voici les communes où les familles originaires sont encore très présentes, comme les Gaillard à Sergey, les Débaz à Rossenges ou les Favre à Saint-Barthélemy. Sylvain Muller

Yannick Gauthey, syndic de Rossenges, village broyard dont 16,3% de la population porte le nom de famille Débaz. 24 heures – PATRICK MARTIN (archives)

Dans notre bien joli canton, certains noms de famille sont immanquablement liés à des lieux, ou inversement. Rochat et Meylan? Vallée de Joux! Favre? Saint-Barthélemy! Berdoz et Henchoz? Pays-d’Enhaut! Après la mise en ligne sur www.24heures.ch d’une carte interactive permettant de visualiser la répartition des différents noms de famille dans le pays, nous avons eu envie de vérifier si ces réputations étaient justifiées et, de surcroît, toujours d’actualité.