L’invité - Quand urgence fiscale rime avec urgence climatique

À l’heure où l’urgence climatique est indéniable et où de nombreuses mesures doivent être entreprises pour lutter activement et efficacement contre le réchauffement climatique, une autre urgence se fait également sentir: celle de l’urgence fiscale. En effet, notre canton est l’un des plus «mauvais élève» en comparaison intercantonale et la classe moyenne, celle qui gagne trop pour être aidée, mais pas assez pour vivre sans se soucier de la fin du mois, suffoque face à la lourdeur de l’impôt en terre vaudoise.

Le retour amorcé à la mi-février, avec une vie plus libre avec la sortie de la pandémie, doit être accompagné par une hausse du pouvoir d’achat. Cette augmentation doit être permise par des bordereaux d’impôts réduits, accompagnés d’un état plus svelte.

«Il sera nécessaire d’entrevoir une révision complète de notre système fiscal.»

Alors comment faire rimer urgence climatique et urgence fiscale?

L’urgence climatique est avérée, mais les solutions proposées actuellement pour y remédier sont imparfaites. En effet, de nombreux candidats de droite au Grand Conseil sont en faveur d’un plan climat de deuxième génération, car le plan actuel ne prévoit aucune mesure fiscale visant à encourager et inciter les bons comportements.

La récente votation à Berne et le rejet de la loi sur le CO 2 doivent nous interpeller et renforcer nos efforts pour faire converger les luttes. Les mesures incitatives doivent être renforcées, tout en préservant une mobilité plurielle, où les modes de transport ne sont pas mis en confrontation.

De nombreuses mesures fiscales, dont la possibilité de déduire l’achat d’un véhicule électrique sur une période de plusieurs années, ou sur l’achat d’électricité provenant d’énergies renouvelables, bénéficieraient en particulier à la classe moyenne et doivent avoir une place centrale dans un plan climat. De même, la rénovation et l’assainissement des bâtiments ou le remplacement de chauffages à mazout doivent être encouragés davantage en proposant de nouvelles déductions pour récompenser les efforts utiles et efficaces en vue de la réduction des émissions de CO 2 .

Voyons les déductions fiscales comme une réelle alternative aux subventions qui manquent leur cible.

De bons signaux

À terme, pour lutter efficacement contre la pression fiscale, il sera nécessaire d’entrevoir une révision complète de notre système fiscal. De bons signaux ont été envoyés durant cette législature, telles que la baisse de 5 points d’impôt proposée par la députée Gross ou encore l’entrée en force de l’initiative «pour la classe moyenne» en 2020. Ces bons signaux et toute initiative allant dans ce sens doivent être soutenus. La prochaine législature sera cruciale pour trouver un équilibre entre la baisse de la fiscalité cantonale et l’autonomie financière de nos communes.

Pour que l’urgence fiscale et l’urgence climatique parlent d’une seule voix, prenons conscience de cet enjeu et répondons favorablement à ces deux défis communs.

Maxime Meier Afficher plus Président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois, municipal à Bretigny

