Crise du coronavirus – Quarantaine à l’Office du tourisme de Villars Un cas de Covid a été identifié au sein de la structure. Sept collaborateurs ont été mis en quarantaine, avant d’être testés négativement. David Genillard

Le Villars Rando Festival n’est pas impacté par la situation au sein de l’équipe. DR – Porte des Alpes

Las pour les amateurs de crus et de mets locaux: la Rando gourmande prévue samedi à Villars-sur-Ollon n’aura pas lieu. Et pour cause: le département événementiel de l’Office du tourisme de la station, en charge de l’organisation de la balade, a récemment été placé en quarantaine. «Un cas de coronavirus a été détecté au sein de cette équipe», confirme le directeur de la destination, Sergei Aschwanden. Six autres collaborateurs ont été placés préventivement en quarantaine. Tous ont été testés et finalement déclarés négatifs au Covid.