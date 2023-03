Anniversaire musical – Quarante bougies et un air d’opéra pour les Concerts de Grandson Fondée en 1983, l’association s’est offert un concert théâtralisé basé sur une œuvre de Poulenc pour fêter dignement sa nouvelle décennie. Frédéric Ravussin

Véronique Valdès et Titta Carvelli sont à l’affiche de Grandson Classique dimanche 5 mars. ROLAND SAUTER – DR

Pour la vie culturelle et sociale de Grandson, l’année 1983 est à marquer d’une pierre blanche. C’est en effet il y a tout juste quatre décennies que l’un des plus grands châteaux de Suisse s’ouvrait – à nouveau – au public… et à la musique classique. Car dans le même temps, les Concerts de Grandson voyaient le jour, et faisaient résonner leurs premiers accords – ceux de sonates de Beethoven programmées par Pierre Hugli – dans la salle des Chevaliers.

L’association souffle donc en ce début d’année quarante bougies d’une histoire qui a également conduit son audience sur les bancs du temple du bourg et… à l’église de Montagny. «Il y a de nombreuses années, un concert avait été programmé en même temps que les Brandons…» explique la présidente, Aline Rapin. La proximité accidentelle de deux genres peu compatibles avaient conduit les Concerts de Grandson a trouvé dans la commune voisine un asile artistique qui s’est transformé en rendez-vous annuel baptisé Montagny Baroque.

Programme de choix

Quarante ans après leur création, c’est une deuxième terre d’accueil que les Concerts de Grandson ont dû trouver. Dimanche 5 mars, c’est ainsi à la grande salle des Quais qu’est donné le point d’orgue de cette saison 2023: «La Voix humaine» de Francis Poulenc interprété par la mezzo-soprano Véronique Valdès et le pianiste Titta Carvelli. Cette tragédie lyrique est mise en contexte par le musicologue Yaël Hêche, alors que le duo, transformé en trio par la participation de l’altiste Lyda Chen-Argerich, présente plusieurs œuvres de Haendel, Weill ou Strauss.

