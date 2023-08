Quarante-cinq degrés à Paris? – Les vagues de chaleur pourraient devenir encore plus extrêmes Une équipe de l’EPFZ a développé une méthode permettant de calculer des événements jusqu’ici inimaginables. Et les résultats sont étonnants. Martin Läubli

Des personnes se reposent dans un centre de l’Oregon pour se refroidir, pendant la vague de chaleur extrême de 2021. AFP

Cet été a été marqué par plusieurs journées caniculaires. Mais ce n’est rien par rapport à juin 2021: il régnait alors une chaleur incroyable dans l’ouest de l’Amérique du Nord. Dans la ville canadienne de Lytton, par exemple, il avait fait 49,6 degrés. Le précédent record de chaleur avait ainsi été dépassé d’un peu plus de 5 degrés. À Chicago, la température avait dépassé de 6 à 7 degrés le précédent record. Cela représente 15 degrés de plus que le maximum annuel moyen. «Presque personne ne pouvait s’imaginer que de tels extrêmes étaient possibles», explique Erich Fischer, climatologue à l’EPFZ. Cette chaleur hors du commun avait duré quatre à cinq jours. Les records de température en Chine ou à Londres de l’année dernière laissent également sans voix. Cette année, ce sont surtout les vagues de chaleur dans l’Atlantique Nord et la Méditerranée qui font parler d’elles.