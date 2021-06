Canton de Genève – Quarante et une mesures pour atteindre la neutralité carbone en 2050 Le Conseil d’État genevois in corpore a présenté mercredi son Plan climat. Il veut réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. DÉVELOPPEMENT SUIT

Le Conseil d’État veut réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050, en agissant surtout sur l’énergie, la mobilité et la consommation. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Genève se dote d’un plan climat cantonal de 41 mesures. Le gouvernement veut réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050, en agissant surtout sur l’énergie, la mobilité et la consommation.

«Après celui de 2015, ce plan climat de seconde génération doit répondre à l’urgence climatique déclarée par le Conseil d’État en 2019», a annoncé mercredi devant les médias et l’exécutif in corpore le nouveau président du gouvernement Serge Dal Busco. «Il s’agit d’un des actes politiques le plus important de la législature qui va marquer les prochaines décennies», a poursuivi Antonio Hodgers, en charge du Territoire.

Le Plan climat cantonal 2030 vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à anticiper les effets du changement climatique, a souligné le magistrat Vert. Le réchauffement est bien plus marqué en Suisse, et le climat de Genève pourrait ressembler à celui du sud de l’Italie à la fin du siècle. Afin d’éviter ce scénario, le canton entend réduire de 90% ses émissions en 2050, par rapport à 1990.

Coût élevé de l’inaction

Les émissions baissent depuis 30 ans, malgré une hausse de la population. «La transition écologique a déjà commencé, il faut la poursuivre plus rapidement», relève Antonio Hodgers. Elle concerne tous les départements, mais les efforts vont se concentrer sur l’énergie (39% des émissions), la mobilité (26%) et la consommation (28%), avec notamment la fin du chauffage à mazout et une baisse de 40% du trafic individuel motorisé.

Le plan décennal des investissements 2021-2030 consacre 3 milliards de francs à la transition écologique et climatique, une somme que l’exécutif veut doubler pour atteindre les objectifs du plan. Ne rien faire coûtera 1,5 milliard par an à l’horizon 2050. «C’est un rare domaine où ne pas agir aujourd’hui coûterait plus cher demain», a souligné Nathalie Fontanet.

