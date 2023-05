Panathlon Family Games – Quarante sports à tester en deux jours La Vaudoise aréna accueillera plus de 5000 personnes ce week-end pour expérimenter des activités telles que le plongeon, l’haltérophilie, le combat de sabres lasers ou le patinage artistique. Pierre-Alain Schlosser

L’escrime sera à nouveau au programme, avec pour la première fois la possibilité d’utiliser des sabres lasers, comme dans «La guerre des étoiles». FLORIAN CELLA

Et si vous emmeniez vos enfants ou petits-enfants manipuler des sabres lasers à la «Star Wars» ce week-end? Ou faire de la plongée sous-marine comme la Petite Sirène? Ou encore tirer à l’arc comme Robin des Bois? Pour la 12e édition des Panathlon Family Games, les organisateurs ont frappé un grand coup en privatisant la Vaudoise aréna. Une façon d’agrandir l’offre de sports en démonstration et d’accueillir encore plus de monde, sur deux journées.



On rappelle le principe. Le but de la manifestation est d’offrir des initiations gratuites aux jeunes dès 6 ans, afin de les encourager à bouger et ainsi lutter notamment contre la sédentarité. Quelque 400 bénévoles œuvreront durant ce week-end pour veiller à la sécurité et à l’encadrement des enfants. Des représentants des clubs de sports de la région feront office de guides. En tout, une quarantaine de sports sont proposés.