De la chaise à la piste – Quatorze ans après le drame, Silke Pan renoue avec le cirque Pour sa 18e édition, le Cirque de Noël de Moudon devient le premier au monde à accueillir une artiste en chaise roulante. Sébastien Galliker

À l’aide d’une barre de fer, où elle attache ses pieds qu’elle passe derrière sa nuque, Silke Pan a réussi l’exploit de rigidifier son corps paraplégique. JEAN-PAUL GUINNARD

Un accident survenu lors d’un entraînement au trapèze en Italie en septembre 2007 avait mis un terme brutal à sa carrière de contorsionniste. Quatorze ans plus tard, Silke Pan a renoué avec les arts du cirque. On peut la voir depuis dimanche dernier sous le chapiteau du Cirque de Noël de Moudon, dont les représentations se tiennent jusqu’au 9 janvier. «Le public a été très réactif et chaleureux. J’avais envie de l’emmener dans mon univers et je crois que cela a fonctionné. C’est motivant car c’est pour lui que je reviens sur scène», sourit-elle timidement.