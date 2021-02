Tribunal de police – Quatorze mois avec sursis requis contre Pierre Maudet Le procureur Stéphane Grodecki a terminé son réquisitoire. Pour lui, le prévenu «s’est cru plus fort que les règles». Luca Di Stefano DÉVELOPPEMENT SUIT

Mercredi après-midi, le réquisitoire de Stéphane Grodecki a duré plus de 2 heures. Au terme de celui-ci, le représentant du Ministère public a demandé à la présidente du Tribunal de police d’infliger à Pierre Maudet une peine de prison de 14 mois avec sursis pour acceptation d’un avantage et de verser une créance compensatrice à l’État d’une valeur de 50 000 et 34 000 francs, valeur du voyage (estimation) et du sondage financé par des tiers. «Il s’est cru plus fort que les règles», a commenté le premier procureur.

La peine requise à l’encontre de Patrick Baud-Lavigne, ancien chef de cabinet du conseiller d’État, est la même, bien que, dans son cas, des faits d’abus de pouvoir ont été retenus par le Ministère public.

Le Parquet souhaite par ailleurs que des peines de 8 et 12 mois avec sursis soient infligées aux «hommes de réseau» Antoine Daher et Magid Khoury pour octroi d’un avantage.

Enfin, Raoul Schrumpf, devrait être sanctionné mais exonéré de peine, pour Stéphane Grodecki. L’homme qui a délivré une autorisation à l’Escobar a agi sur ordre de sa hiérarchie. «Il est avant tout une victime du système. Mais on ne doit jamais exécuter un ordre illégal».

