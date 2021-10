Industrie pornographique – Quatre acteurs poursuivis pour viol en France Au total, huit personnes sont poursuivies dans cette enquête sur le site de vidéos pornographiques «French Bukkake».

Quatre acteurs ont été mis en examen le 22 octobre pour viol, dont trois incarcérés, dans l’enquête à Paris sur la plateforme de vidéos pornographiques «French Bukkake», a-t-on appris ce jeudi de sources judiciaire et proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

Ce serait la première fois que des acteurs sont poursuivis pour viol dans les investigations visant l’industrie pornographique, en France, selon la source proche du dossier. Une cinquantaine de victimes auraient été identifiées, selon la source proche du dossier.

Trois personnes en détention

«Quatre personnes ont été présentées le 22 octobre au juge d’instruction en charge de l’affaire et ont été mises en examen du chef de viol», a indiqué à l’AFP une source judiciaire. «Trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire. La dernière personne a quant à elle été placée sous contrôle judiciaire», a-t-elle précisé.

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire début 2020, puis une information judiciaire le 17 octobre visant la plateforme «French Bukkake». Au total, huit personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Paris.

Deux producteurs visés

Mi-octobre 2020, quatre personnes avaient été mises en examen pour «proxénétisme» et «traite d’êtres humains» aggravés, dont les producteurs surnommés «Pascal OP» et «Mat Hadix».

«Pascal OP», en détention provisoire, est aussi poursuivi pour «blanchiment de proxénétisme aggravé et blanchiment de fraude fiscale» ainsi que pour «travail dissimulé», avait indiqué à l’époque une source proche du dossier. Il est connu pour sa plateforme de vidéos pornographiques «French Bukkake», où «il produit ses contenus qu’il va vendre, mais il peut aussi bosser comme cadreur, rabatteur d’actrices, ou producteur pour d’autres plateformes», avait détaillé à l’AFP le journaliste Robin D’Angelo, auteur d’un livre-enquête sur son infiltration dans l’industrie du porno amateur.

Le second producteur, Mathieu L. surnommé «Mat Hadix», avait été incarcéré en décembre pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.

D’autres cas récents

Le site «Jacquie et Michel», incarnation en France du porno amateur, est aussi visé par une enquête depuis le 10 juillet 2020 pour «viols» et «proxénétisme».

Après les révélations sur les violences et pratiques imposées lors des tournages, de grands groupes français du secteur, comme «Jacquie et Michel» et Dorcel, avaient annoncé en novembre 2020 leur volonté d’adopter des chartes éthiques et déontologiques.

AFP

